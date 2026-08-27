ОАК передала в войска очередную партию самолетов Су-35с
Ростех направил в армию партию многофункциональных истребителей Су-35С.Машины поколения 4++, созданные нашей ОАК, прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром базирования.Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.
«Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на этом самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения» — отметил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.
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