Алтайская компания «Аргум» завершила разработку программного обеспечения и выполнила пусконаладку инженерных систем нового терминала международного аэропорта имени Германа Титова. Специалисты компании автоматизировали управление вентиляцией, теплоснабжением, холодоснабжением и холодильными установками здания. В рамках проекта компания «Аргум» изготовила 40 шкафов управления.

Новый терминал аэропорта Барнаула — долгожданный для города объект. Старое здание, по словам тех, кто регулярно летает из краевой столицы, периодически оказывалось неудобным для пассажиров. В часы пик, когда несколько рейсов отправлялись или прибывали одновременно, в зале ожидания бывало тесно и душно.

«В новом терминале такого быть не должно. Он просторный, с высокими потолками, полноценной, эффективной системой вентиляции и кондиционирования», — рассказал директор «Аргум» Алексей Григорьев.

С вводом нового терминала пропускная способность воздушной гавани увеличивается с 200 до 600 пассажиров в час. Новый терминал — трёхэтажный, с современными зонами ожидания, комнатами для пассажиров с детьми, кафе и магазинами, лифтами и эскалаторами, тремя телескопическими трапами. Чтобы во всех уголках здания было одинаково комфортно, требуется централизованное управление климатическими системами, вентиляцией и отоплением. Эту задачу и решает система, разработанная «Аргум».

Работа над проектом у компании заняла полгода. Компания разработала проектную документацию, изготовила шкафы на собственном производстве в Барнауле и написала для них программное обеспечение. Сложные алгоритмы управляют вентиляцией, теплоснабжением, холодоснабжением и холодильными установками, обеспечивая их совместную работу в единой системе. Специалисты «Аргум» завершили пусконаладку оборудования.

Каждый шкаф создавался индивидуально под конкретные задачи и оборудование заказчика. В проекте не было типовых решений — документация разрабатывалась под условия будущего терминала и под то оборудование, которое уже было закуплено или запланировано к установке. Такой подход позволил добиться максимальной совместимости всех элементов инженерной инфраструктуры аэровокзала.

Контракт на автоматизацию инженерных систем терминала компания получила по итогам тендера. При выборе подрядчика заказчик оценивал не только цену, но и репутацию предприятия, его опыт и инженерный состав.

Строительство терминала вел холдинг «Новапорт». Объект прошёл проверку Сибирского управления Ростехнадзора, которая подтвердила его соответствие проектной документации. Сейчас терминал проходит тестовую эксплуатацию, во время которой все службы проводят финальную проверку технологических и производственных процессов, работы оборудования, а также взаимодействия в условиях реального обслуживания пассажиров.

«Город обрёл достойный терминал. Для достаточно крупного и красивого города, каким я считаю Барнаул, то, что у нас было, мягко говоря, было недостаточным. Сейчас терминал просторный. Я думаю, что на ближайшее время даже с ростом количества самолётов, которые будут прилетать и улетать из нашего города, этот терминал может закрыть эти потребности. Мы очень рады, что смогли поучаствовать в этом масштабном проекте», — заявил Григорьев.

Компания «Аргум» основана в 2008 году в Барнауле, является предприятием полного цикла по промышленной автоматизации объектов ЖКХ, промышленных предприятий, горнолыжных курортов и морских судов. В России «Аргум» ведёт проекты от Сахалина до Санкт-Петербурга, от Ямбурга до Новороссийска, а также имеет зарубежных заказчиков в Казахстане, Израиле, Турции и Китае. Компания разрабатывает прикладное программное обеспечение, в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры, имеет собственное электрощитовое производство. «Аргум» входит в Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий.