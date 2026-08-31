В Омске официально открыли обновленную набережную Иртыша у Омской крепости. Здесь появилось практически новое городское пространство. Его центром стал светомузыкальный фонтан. Площадь фонтана — порядка 900 квадратных метров. Этот объект станет самым масштабным музыкальным фонтаном за Уралом. Работы на набережной у Омской крепости велись около 5,5 месяцев. Подготовка началась ещё в марте. Открыли вечер на набережной Омский академический симфонический оркестр и Омский академический хор. Параллельно праздник шёл на Соборной площади, где транслировались основные события с набережной.

Стоит сказать, что у фонтана 677 струй, а самая высокая из них достигает 25 метров. А более тысячи туманообразующих головок создают водяную стену, которая становится экраном для проекции, что позволяет смотреть на ней даже видео. Форма фонтана повторяет очертания крепостных стен. Он имеет четыре входа по числу исторических ворот Омской крепости. Днем жители Омска и гости региона смогут гулять внутри фонтана. При этом фонтан рассчитан не только на повседневный отдых, но и на проведение городских мероприятий. Одновременно на площади вокруг него могут находиться до 6 тысяч человек.

До начала вечерних мероприятий корреспонденту БК55 удалось пройтись по обновленной набережной. С двух сторон от фонтана размещены амфитеатры. Их вместимость составляет около 1500 человек. Рядом с амфитеатрами построены помещения. В одном из них разместится пункт проката, а в другом — кафе. При этом оба здания с эксплуатируемой кровлей, на которые можно подняться.

В центральной части набережной также возведена подпорная стена длиной 360 м и высотой 10-11 м. В целом территория Омской крепости была увеличена. Первые посетители обновленной набережной уже испробовали видовые качели с деревянным декором.

Серьезное внимание при обновлении территории было уделено озеленению. Здесь высадили 43 тысячи кустарников, сотни крупномерных деревьев и газон.

На новой набережной оборудованы сразу три детских площадки с качелями, горками, каруселями и батутами. Кроме того, отдельная зона предусмотрена для любителей активного образа жизни. Рядом с бассейном «Пингвин» установлены уличные тренажеры и два падл-корта.

Современное городское пространство, где можно гулять, отдыхать и проводить масштабные мероприятия. В его создании приняли участие крупнейшие компании и партнеры Омской области — Сбер, «Газпром нефть», СИБУР, ГК «Титан», «Транснефть», «Полиом», «Нацпроектстрой» и другие организации.

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