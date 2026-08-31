В Подмосковье запустили новое производство турбокомпрессоров
В Протвино Московской области запустили новое производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей легких коммерческих автомобилей, грузовиков и сельхозтехники.
Проект реализовала компания «Турбокомплект», инвестиции составили 1,8 млрд рублей, из которых 1,2 млрд (то есть 66% от суммы инвестиций) — льготный заем от федерального Фонда развития промышленности. Заем предоставлен под 3-5% годовых.
Средства были направлены на закупку и монтаж токарных и фрезерных обрабатывающих центров, на установку электронно-лучевой сварки, балансировочных станков и полуавтоматической линии сборки. Производственные мощности «Турбокомплекта» увеличены вдвое — он теперь может выпускать до 90 тысяч компрессоров в год.
На заводе отныне полностью локализованы мехобработка корпусных деталей, изготовление рабочих колес и подшипников, сварка и балансировка роторов.
Установлены новое контрольно-измерительное оборудование и исследовательские стенды собственной разработки.
Основными заказчиками продукции станут Ярославский моторный завод, Тутаевский моторный завод (входит в КАМАЗ), а также Трансмашхолдинг.
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