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2 дня назад 1462
Виктор Попович Детские сады и школы

В ЛНР распахнули двери обновлённые школы

1 сентября стало днём, когда по всей республике звонки звучали не просто громко, а по-особенному торжественно. В этом году за парты сели более 97 тысяч ребят, и для многих из них учебный год начался в совершенно новых, современных стенах. Благодаря поддержке регионов-шефов десятки школ встретили своих учеников преображёнными — с капитально отремонтированными классами, новым оборудованием, уютными пространствами для творчества и спорта. Еще сотни школ обновили в рамках текущего ремонта.

© s09.stc.yc.kpcdn.net

Одним из ярких примеров стала луганская школа № 57 имени Г. С. Петрова. Сюда после капитального ремонта, который длился с января 2026 года, вернулись более тысячи ребят. Здание, не знавшее обновления с момента постройки в 1988 году, сегодня полностью преобразилось. Всё — от учебных кабинетов до актового зала, библиотеки, столовой и спортивных площадок -выполнено по современным стандартам. Особое внимание уделили доступной среде и системам безопасности.

В целом в республике капитально обновлено около 100 школ, шесть из них — по федеральной программе.

Обновлённая школа распахнула свои двери и перед юными северодончанами. Несмотря на то, что ее сильно повредили снаряды, учебное учреждение удалось восстановить. Здесь могут обучаться сразу порядка 500 ребят. Специалисты обновили школу от стен, до крыши и замены окон.

Важно, чтобы ребята во всех уголках республики получали образование в достойных, а главное безопасных условиях. Обновление учебных учреждений будет продолжено и при поддержке федерального и регионального центра, а значит, скоро появятся и другие обновлённые классы.

© s11.stc.yc.kpcdn.net

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Источник: www.lugansk.kp.ru

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