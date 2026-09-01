Большая партия новых отечественных городских автобусов ЛиАЗ-5292.67 поступила в парк городского транспорта Красноярска. Город-миллионник в Восточной Сибири получил по госпрограмме 100 таких машин для обновления муниципального автобусного парка. Постепенный их вывод на городские маршруты стартовал 27 августа 2026 года.

Поступившие в Красноярск новые городские автобусы ЛиАЗ-5292.67 — это полностью низкопольные машины на природном газе (метан, CNG), оснащенные газовой версией современного российского двигателя ЯМЗ-53624-40 (экологического класса Евро-5, семейство ЯМЗ-536).

При длине около 12 метров автобус относится к большому классу и имеет номинальную вместимость 108 человек (мест для сидения — 28), полная масса достигает 18 тонн. В салоне — 3 двери для входа/выхода пассажиров, комплектация соответствует современным требованиям к городскому транспорту. Машины оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, аппарелями для маломобильных граждан, а также приборами «Антисон», которые следят за состоянием водителя.

Красноярск — далеко не первый город России, где работают автобусы ЛиАЗ-5292.67.Такие машины можно встретить на улицах Санкт-Петербурга, Липецка, Самары, Тюмени, Новгорода, Костромы, Челябинска, Орла, Кирова, Севастополя, Омска, Краснодарского края, Рязанской, Калужской и Вологодской областей. Как правило, это регионы, участвующие в госпрограммах по обновлению городского транспорта.