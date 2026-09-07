При участии «Роснефти» в Нефтеюганске построили «Феникс» с крупнейшим в регионе легкоатлетическим манежем
Новая арена расширяет возможности региона для детского спорта и соревнований всероссийского уровня: комплекс рассчитан более чем на тысячу зрителей, а ежедневно здесь смогут заниматься до 580 детей.
Новый многофункциональный спортивный комплекс стал одним из самых современных и масштабных спортивных объектов региона. Общая площадь здания составляет около 13 тысяч квадратных метров. Комплекс предназначен для занятий спортивной акробатикой, лёгкой атлетикой и командными игровыми видами спорта.
Объект может вместить 1065 зрителей. Он оснащен двумя залами для спортивной акробатики с трибунами на 340 зрителей, крупнейшим в регионе легкоатлетическим манежем с трибунами на 725 зрителей, современным тренажёрным залом и всей необходимой инфраструктурой. Планируется, что здесь будут заниматься ежедневно до 580 детей, а арена сможет принимать соревнования всероссийского уровня по легкой атлетике и акробатике.
Название «Феникс» является символом возрождения, оно объединяет в себе память о прошлом и веру в будущие победы.
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