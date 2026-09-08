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Bionysheva_Elena Медучреждения

В Кузбассе после модернизации заработала поликлиника для 3 тысяч детей

В городе Ленинск-Кузнецкий после полуторагодового ремонта снова принимает детей поликлиника № 4. Учреждение относится к центру охраны здоровья шахтеров имени Святой Варвары.

Здание обновляли по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». За время работ здесь полностью поменяли коммуникации, сделали перепланировку и расширили помещения. Для удобства посетителей появилась понятная навигация. Отдельно оборудовали кабинет, где будут оказывать неотложную помощь. Учли и потребности маломобильных граждан: на входе установили пандус, внутри — специализированный санузел и таблички со шрифтом Брайля.

Поликлиника обслуживает 3 176 детей. Это четыре педиатрических участка. Помимо педиатров и фельдшеров, прием ведет фельдшер-офтальмолог, сообщили в Администрации Правительства Кузбасса.

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Источник: ako.ru

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