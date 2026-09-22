Под Липецком после ремонта заработала поликлиника в Матырском
В Матырском под Липецком после капремонта вновь принимает пациентов поликлиника. У этого здания особая история: в годы пандемии коронавируса здесь спасли немало жизней. Теперь обновление получило само медучреждение — оно стало современным и комфортным. И сотрудники, и пациенты отзываются положительно — находиться в обновлённых помещениях им приятно. Коллектив поликлиники пополняется: буквально на днях трудоустроились четыре врача — два терапевта, педиатр и кардиолог. Молодые, общительные специалисты уже полюбились пациентам, рассказали в Правительстве Липецкой области.
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