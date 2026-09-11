На Волковском ГОКе запустили обогатительную фабрику
Развитие Волковского горно-обогатительного комбината даёт мощный импульс Кушве, Верхней Туре и Красноуральску. Это новые рабочие места и рост экономики, а вместе с ними — возможности для модернизации социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств и повышения качества жизни уральцев.
Компания давно и надёжно партнёрствует с городами своего присутствия. В Кушве, пострадавшей от стихии, «Святогор» вошёл в число первых, кто пришёл на помощь. Руководство и сотрудников предприятия поблагодарили за все совместные социальные проекты.
А поводом для этих перемен стал запуск обогатительной фабрики Волковского ГОКа. В день 95-летия АО «Святогор» объект вывели в режим пусконаладки: в измельчительном отделении заработала одна из восьми шаровых мельниц. Это ключевой этап крупного инвестиционного проекта в Свердловской области, и большая часть оборудования фабрики — российского производства, уточнили в администрации Свердловской области.
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