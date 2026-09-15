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borey Производство

100000 российских мощных блоков питания в год: Заработало новое крупное производство полного цикла

© tehnoomsk.ru

В России в сентябре 2026 года ввели в строй новые производственные мощности для серийного выпуска блоков питания мощностью до 5 кВт и силовых модулей мощностью до 40 кВт. Предприятие «Элемент-Технологии» организовало полный цикл производства в Москве при господдержке. Где используется такая продукция — рассказываем в нашем материале:

Новое производство рассчитано на выпуск востребованного сегодня в нашей стране оборудования. Мощные блоки для серверного оборудования здесь производят в различных версиях мощности — вплоть до 5 киловатт. В одном сервере обычно используют два таких блока с функцией горячей замены: если один выйдет из строя, второй возьмет нагрузку на себя, и сервер продолжит работу без остановки. Блоки питания предназначены для серверного или сетевого оборудования дата-центров, а также для высокопроизводительных серверов для работы с большими данными и искусственным интеллектом. Новое предприятие в Москве рассчитано на выпуск до 10000 серверных блоков питания в год.

© tehnoomsk.ru
© tehnoomsk.ru

Выпуск силовых модулей с КПД до 96% позволяет обеспечить потребности зарядных станций для электротранспорта. Модули преобразовывают переменный ток из сети в постоянный, чтобы заряжать батареи электромобилей и электробусов. В зарядной станции используются от одного до пяти таких модулей мощностью до 40 кВт — чем больше, тем выше мощность зарядки. Новые производственные мощности в Москве рассчитаны на выпуск до 25000 силовых модулей ежегодно.

© tehnoomsk.ru
© tehnoomsk.ru

Для запуска нового производства предприятие использовало механизм льготного займа по программе «Комплектующие изделия» Фонда развития промышленности. Были приобретены современные автоматизированные линии поверхностного монтажа, системы оптической проверки, печи оплавления, а также участки финишной сборки, электротермотренировки и контроля. В итоге — запущен полный цикл производства — от монтажа компонентов до сборки и тестирования готовых устройств.

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Источник: tehnoomsk.ru

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