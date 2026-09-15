100000 российских мощных блоков питания в год: Заработало новое крупное производство полного цикла

В России в сентябре 2026 года ввели в строй новые производственные мощности для серийного выпуска блоков питания мощностью до 5 кВт и силовых модулей мощностью до 40 кВт. Предприятие «Элемент-Технологии» организовало полный цикл производства в Москве при господдержке. Где используется такая продукция — рассказываем в нашем материале:

Новое производство рассчитано на выпуск востребованного сегодня в нашей стране оборудования. Мощные блоки для серверного оборудования здесь производят в различных версиях мощности — вплоть до 5 киловатт. В одном сервере обычно используют два таких блока с функцией горячей замены: если один выйдет из строя, второй возьмет нагрузку на себя, и сервер продолжит работу без остановки. Блоки питания предназначены для серверного или сетевого оборудования дата-центров, а также для высокопроизводительных серверов для работы с большими данными и искусственным интеллектом. Новое предприятие в Москве рассчитано на выпуск до 10000 серверных блоков питания в год.

Выпуск силовых модулей с КПД до 96% позволяет обеспечить потребности зарядных станций для электротранспорта. Модули преобразовывают переменный ток из сети в постоянный, чтобы заряжать батареи электромобилей и электробусов. В зарядной станции используются от одного до пяти таких модулей мощностью до 40 кВт — чем больше, тем выше мощность зарядки. Новые производственные мощности в Москве рассчитаны на выпуск до 25000 силовых модулей ежегодно.

Для запуска нового производства предприятие использовало механизм льготного займа по программе «Комплектующие изделия» Фонда развития промышленности. Были приобретены современные автоматизированные линии поверхностного монтажа, системы оптической проверки, печи оплавления, а также участки финишной сборки, электротермотренировки и контроля. В итоге — запущен полный цикл производства — от монтажа компонентов до сборки и тестирования готовых устройств.