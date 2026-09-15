В Казани открыли Центр стрельбы из лука

14 ентября в Казани состоялось открытие Центра стрельбы из лука. Новый спортивный комплекс построили на территории спортшколы «Тасма». Специализированный центр позволит лучникам тренироваться круглый год. Для занятий оборудован большой манеж размером 96×51 м. Центр рассчитан на 100 человек в смену, при этом планируется проводить до четырёх смен в день. Объект построили меньше чем за год.

В 2028 году Казань примет VII Всемирные игры кочевников, а стрельба из лука — одна из основных спортивных дисциплин турнира.

В новом спортивном центре есть удобные раздевалки, тренерские комнаты, тренажёрный зал и административно-бытовой корпус. Комплекс оснащён всей необходимой инфраструктурой для спортсменов и тренерского состава. Открытие центра позволит проводить в Казани чемпионаты России и международные турниры.

Напомним, что 14 сентября в столице Татарстана стартуют V Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора России.