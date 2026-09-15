Новый комбикормовый завод запущен в Тюменской области

В мае в Юргинском районе Тюменской области запущен крупный завод, который обеспечит ресурсное бездефицитное потребление комбикормов поголовьем индейки ООО «Абсолют-Агро» (группа компаний РУСКОМ). Объём инвестиций — 655 млн рублей, создано более 50-и рабочих мест. Для группы компаний РУСКОМ это четвёртый комбикормовый завод, до недавнего времени сибирский агропромышленный холдинг управлял двумя комбикормовыми заводами в Омской области и одним в Алтайском крае. Объект возведён менее чем за год без привлечения государственных средств. Новое предприятие с проектной мощностью 35 тысяч тонн в год будет выпускать пять видов качественных кормов на основе пшеницы.