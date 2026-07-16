В Исетском округе Тюменской области открыли новое мясное производство
Общая площадь производственных цехов в Шорохово превышает 3 тысячи квадратных метров включая технологические линии, административно-бытовой комплекс и склад реализации. Также на территории находится отдельное здание холодильного низкотемпературного склада с камерами глубокой заморозки.Первая партия продукции, произведенной на новой площадке «ПРОДО Тюменский бройлер» (входит в Группу «ПРОДО») в селе Шорохово Исетского муниципального округа, поступила в торговые сети региона. Выход на полную проектную мощность запланирован осенью этого года: в Шорохово ежемесячно будут производить от 350 тонн продукции категории «мясная гастрономия». Для жителей Исетского муниципального округа создано порядка 130 новых рабочих мест
Запуск обособленного подразделения «Шорохово» позволит предприятию на треть увеличить производство колбасных изделий, деликатесной группы, полуфабрикатов. Кроме того, проект направлен на повышение уровня биобезопасности, что важно для птицеводческого предприятия. Разделяя процессы выращивания и производства мясной гастрономии, тем самым сокращаются всевозможные риски для поголовья и повышая качество выпускаемой продукции.
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