В Тольятти стартовало производство противоугонных систем для автомобильных боксов

ВПК «Поток»: российская надежность для безопасных путешествий. Сейчас в компании работают над приёмом заказов, а промышленные объёмы выпуска нового продукта — несколько сотен в месяц. Но, в зависимости от роста спроса, возможно и увеличение.

Компания ВПК «Поток», известный российский разработчик и производитель систем безопасности для транспорта, выводит на рынок новую серию противоугонных устройств, предназначенных специально для багажных боксов на крышу автомобилей. Это логичное расширение продуктовой линейки компании, которая более десяти лет работает в сфере профессиональной безопасности автотранспорта.

Собственные разработки и экспертиза

ВПК «Поток» — это пример успешного российского производителя, прошедшего путь от производства автокомплектующих до создания высокотехнологичных охранных систем. Компания зарегистрирована и работает в Тольятти — автомобильной столице России, где сосредоточены ключевые компетенции в области автостроения.Компания уже несколько лет является резидентом одного из крупнейших технопарков России «Жигулевская долина».

Основной вид деятельности компании — производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств. За годы работы ВПК «Поток» накопила уникальный опыт и стала специалистом высокого уровня в области систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта. Сегодня компания работает в 36 регионах России, а также в Казахстане, обеспечивая круглосуточный контроль за более чем 5000 автомобилей .

Высокая экспертность компании в вопросах противоугонных систем подтверждается впечатляющей статистикой: в среднем ВПК «Поток» предотвращает около 50-60 попыток угона в год. Диспетчерская служба компании обрабатывает до 200 000 событий ежемесячно, оперативно реагируя на любые нештатные ситуации .

Новое решение для активных путешественников

Новая серия противоугонных устройств для багажных боксов — это ответ на растущий спрос со стороны автомобилистов, активно использующих дополнительное багажное пространство во время путешествий. Багажные боксы, зачастую содержащие ценное снаряжение и оборудование, становятся привлекательной целью для злоумышленников, особенно на стоянках и в местах массового туристического скопления.

Разработка, выполненная на собственном производстве в Тольятти, базируется на многолетнем опыте компании в создании систем слежения и защиты транспортных средств. Инженеры ВПК «Поток» адаптировали проверенные технологии мониторинга и блокировки для специфики багажных боксов, создав продукт, не имеющий аналогов на российском рынке.

Вклад в развитие внутреннего туризма

Новый продукт органично вписывается в стратегию развития внутреннего автомобильного туризма в России. Путешествия на автомобиле становятся все более популярными, и безопасность имущества во время поездок выходит на первый план.

Руководитель ВПК «Поток» Сергей Сычугов так комментирует вывод новой линейки устройств:

«Противоугонные устройства для автомобильных боксов — это продукт, который ложится в канву развития внутреннего туризма в России. Мы знаем, что Россия — это страна, достойная путешествий на автомобиле. А мы делаем эти путешествия спокойными и безопасными».

Эти слова отражают стратегию компании, которая на протяжении всего своего существования стремится не просто продавать оборудование, а предлагать комплексные решения проблем безопасности. Как отмечает руководство компании, «мы не навязываем свой продукт… Мы предлагаем решение проблемы».

Производство в Тольятти, собственные инженерные разработки и многолетняя экспертиза в области противоугонных систем делают продукцию ВПК «Поток» надежным выбором для тех, кто ценит безопасность во время автомобильных путешествий по бескрайним просторам России.