В Тобольске открылся «Менделеев-парк»

«Менделеев парк» официально открыли в Тобольске 12 сентября. Проект создан совместно с горожанами, правительством области и компанией СИБУР. Всё это — программа «Тобольск настоящий» и нацпроект «Инфраструктура для жизни». Сейчас завершён первый этап благоустройства.

Парк находится на пересечении улиц проспект Менделеева и Юбилейная на территории ландшафтного парка им. В.В. Юдина, благоустраивается 37 тыс. 671 кв. м. В Менделеев-парке уже установили центральную входную группу — кубы с химическими элементами, сделали пешеходные дорожки и центральную аллею, детскую площадку в природном рельефе. Смонтировали наружное освещение и видеонаблюдение, проложили инженерные сети, провели озеленение, есть выходы к экотропам. Установили малые архитектурные формы и зоны отдыха.

Создана детская площадка (около 500 кв. м) с зонами для разных возрастов: оборудование встроено в рельеф, на склоне — скалодром. Проложены дорожки и центральная аллея, установлены освещение и видеонаблюдение, проведены инженерные сети, добавлено озеленение. Экосистема сохранена.

В парке уложили восемь тысяч квадратных метров брусчатки, по озеленению провели работы на 20 тысячах «квадратах». МАФы нам поставляли компании из Москвы, Тюмени и Тобольска.

Архитектура обыгрывает научное наследие Менделеева: входные кубы с химическими элементами, тематические скамейки и фотозоны, фонари в виде молекулярных структур, сцена с муралом учёного.

«Менделеев парк» — часть единой системы общественных пространств «Тобольск настоящий»: вместе с экотропой, сквером «Спортивный» и строящимся парком в 10-м микрорайоне. Так складывается единый пешеходный каркас города — пространство для отдыха, прогулок и туризма.

По программе дальнейшего развития Менделеев-парка в Тобольске предусмотрен экологический переход от жилой застройки к городским лесам, интегрированным через сеть экологических троп — для комфортного отдыха и прогулок горожан и туристов.