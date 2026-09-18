В Мамоново к 80-летию Калининградской области открыли новый современный ФОК

В четверг, 17 сентября, в Мамоново к 80-летию Калининградской области открыли новый современный физкультурно-спортивный комплекс, который получил название «Чемпион».

Появление многофункционального зала — важный шаг в вовлечении жителей муниципалитета в занятия физической культурой и спортом и ведение здорового образа жизни. Строительством объекта занималась международная компания «Адорабелла» — резидент специального административного района на острове Октябрьском. Стоимость реализации проекта составила 320 миллионов рублей. Также на 13,67 млн рублей закуплено спортивное оборудование и инвентарь. Напомним: аналогичные типовые ФОКи за последние два года появились также в Светлом и Славске. Физкультурно-оздоровительный комплекс передан в собственность муниципального образования.

В рамках церемонии открытия спортсменам Мамоновского городского округа были вручены золотые знаки ГТО.

Техническое оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса позволяет расширить возможности детско-юношеской спортивной школы, открытой в 2002 году. Благодаря новой инфраструктуре дети и подростки смогут заниматься лёгкой атлетикой в новом отделении учреждения. В распоряжении жителей города и близлежащих посёлков — универсальный тренажёрный зал, залы для занятие единоборствами, танцами и гимнастикой. На основной игровой площадке размером 42,5×25,5 м можно проводить тренировочные занятия и соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и другим дисциплинам. Одновременно в комплексе, расположенном в двухэтажном здании на улице Спортивной, 1-б, физической культурой и спортом смогут заниматься 300 человек.