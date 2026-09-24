Учёные «Росатома» испытали топливо для будущего самого мощного исследовательского реактора МБИР
Опытную партию топлива для МБИР признали готовой к работе. В Димитровграде, на площадке отделения топливных технологий института «Росатома», прошли приёмочные испытания трёх первых тепловыделяющих сборок.
Как рассказали в Росатом, комиссия изучила результаты проверки готовности производства и технические параметры собранных ТВС, а также провела контрольные измерения. По итогам работа признана выдержавшей испытания, и партия признана годной для эксплуатации в составе активной зоны стартовой загрузки МБИР.
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