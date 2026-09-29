Российская компания «Аквариус» запустила в производство новый защищённый корпоративный смартфон

Российская компания «Аквариус» запустила в производство свой новый защищённый корпоративный смартфон AQfone NS M22/M22 ТСД — с поддержкой трёх операционных систем. Он работает при −20…+50 °C, выдерживает падения до 1,2 м и защищён по стандарту IP68. Версия ТСД получает лазерный сканер 1D/2D и сменную батарею ёмкостью до 20000 мА·ч. Что еще известно о новинке?

Компания «Аквариус» сообщила 28 сентября 2026 года о начале продаж российского защищённого корпоративного смартфона Aquarius AQfone NS M22/M22 ТСД, рассчитанного на складские, производственные, транспортно-логистические и специальные сценарии, включая удалённые объекты.

Обе версии гаджета построены на единой платформе и работают на отечественных операционных системах «Аврора», РЕД ОС M и AQOS, что обеспечивает локальную поддержку, соответствие требованиям регуляторов и интеграцию в корпоративные и государственные ИТ-контуры, включая объекты критической информационной инфраструктуры.

Аппарат выполнен в корпусе из металла и ударопрочного пластика с задней крышкой из ударопрочного пластика, выдерживает падения с высоты до 1,2 м, эксплуатацию при температуре от −20 до +50 °C и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Габариты составляют 84×177×18 мм с аккумулятором на 10 800 мА·ч, масса — 450, 540 или 650 г в зависимости от ёмкости батареи.

Съёмный литий-ионный аккумулятор предлагается на 10800, 15000 или 20000 мА·ч, поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт и дополнен разъёмами USB 2.0 Type-C и 5-pin POGO. Дисплей — IPS Full HD+ диагональю 6,78 дюйма с соотношением сторон 20:9, максимальной яркостью до 450 кд/м² и ёмкостным сенсором на 10 касаний. Вычислительная платформа включает восьмиядерный процессор с частотой до 2,2 ГГц, оперативную память LPDDR4X объёмом 6, 8 или 12 ГБ и встроенный накопитель на 128, 256 или 512 ГБ с возможностью расширения картой microSD до 1 ТБ.

Камеры представлены основным модулем на 50 МП с автофокусом, широкоугольным на 16 МП, вспышкой и фронтальным на 32 МП; доступны цифровой зум и запись видео в 1920×1080. Среди датчиков — сканер отпечатка пальца, акселерометр, магнитометр, датчики приближения и освещённости, гироскоп. Позиционирование обеспечивают GPS и ГЛОНАСС. Связь включает 4G/LTE, Wi-Fi 5 в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0, NFC и две Nano SIM.

Управление дополнено кнопками включения, регулировки громкости и программируемой кнопкой действия; в версии без ТСД предусмотрены аппаратные переключатели камеры, микрофона и беспроводных интерфейсов, а также комбинированный аудиоразъём 3,5 мм. Конфигурация M22 ТСД получает лазерный сканер для сбора 1D/2D штрихкодов и QR-кодов, превращая устройство в терминал сбора данных.

Михаил Петровский. Источник иллюстраций: официальный сайт ГК «Аквариус»