«Атоммаш» завершил изготовление сепараторов-пароперегревателей для машинного зала АЭС «Аккую»

Два аппарата для поддержания параметров пара в паротурбинной установке — сепараторы-пароперегреватели — изготовлены на «Атоммаше» и отгружены для первой турецкой атомной станции «Аккую». Оборудование такого класса в цехах предприятия выпущено впервые.

Сепараторы-пароперегреватели относятся к крупногабаритной номенклатуре вспомогательных систем АЭС. Они отвечают за температуру и влажность пара, вращающего лопасти роторов турбины. Для «Аккую» изделия выполнены в нестандартной горизонтальной проекции. Такое решение позволило переработать конструктив и заменить четыре традиционных аппарата двумя, снизив металлоёмкость и повысив эффективность, надёжность и экономичность оборудования.

Габариты изделий впечатляют: диаметр — 4,5 метра, как у реактора, длина — более 22 метров, вес каждого — 320 тонн. Чтобы оптимизировать производство, на предприятии применили цифровое моделирование геометрии деталей и ряд передовых сварочных решений. Результат — снижение трудоёмкости сборки на 8,4%, а на отдельных этапах — на 27%.