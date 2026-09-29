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Е. Середа Российские проекты за рубежом

«Атоммаш» завершил изготовление сепараторов-пароперегревателей для машинного зала АЭС «Аккую»

фото: пресс-служба Росатом © atommedia.online

Два аппарата для поддержания параметров пара в паротурбинной установке — сепараторы-пароперегреватели — изготовлены на «Атоммаше» и отгружены для первой турецкой атомной станции «Аккую». Оборудование такого класса в цехах предприятия выпущено впервые.

Сепараторы-пароперегреватели относятся к крупногабаритной номенклатуре вспомогательных систем АЭС. Они отвечают за температуру и влажность пара, вращающего лопасти роторов турбины. Для «Аккую» изделия выполнены в нестандартной горизонтальной проекции. Такое решение позволило переработать конструктив и заменить четыре традиционных аппарата двумя, снизив металлоёмкость и повысив эффективность, надёжность и экономичность оборудования.

Габариты изделий впечатляют: диаметр — 4,5 метра, как у реактора, длина — более 22 метров, вес каждого — 320 тонн. Чтобы оптимизировать производство, на предприятии применили цифровое моделирование геометрии деталей и ряд передовых сварочных решений. Результат — снижение трудоёмкости сборки на 8,4%, а на отдельных этапах — на 27%.

«В год своего 50-летия „Атоммаш“ впервые изготовил одно из сложнейших в атомном машиностроении изделий — самый инновационный в мире сепаратор-пароперегреватель тихоходной турбоустановки. В портфеле Машиностроительного дивизиона „Росатома“ оборудование для 12 машинных залов АЭС с такими суперэффективными турбинами. Это не просто единичный новый продукт, а запуск серийного производства. Это еще одна значимая веха в истории российской атомной отрасли», — подчеркнул глава Машиностроительного дивизиона Игорь Котов.

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Источник: atommedia.online

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