Чукотский аэропорт Кепервеем оснастили радиолокатором, который видит самолёты точнее

Новый радиолокатор появился в аэропорту Кепервеем на Чукотке. Аппаратуру АОРЛ-АМИ 2700 смонтировала компания «Азимут», входящая в Госкорпорацию Ростех. Локатор определяет местоположение воздушных судов с высокой точностью и передаёт диспетчерам более качественную картину воздушной обстановки.

Для Крайнего Севера это принципиальный момент. Климат здесь суровый, а самолёт нередко оказывается единственным способом добраться до нужного пункта. Новая техника расширяет возможности аэропорта по приёму и выпуску бортов, разгружает диспетчеров и делает обмен данными с экипажами более надёжным. К плюсам также относят компактность, невысокое энергопотребление и возможность быстро менять вышедшие из строя блоки.

«Аэропорт Кепервеема — это важный транспортный узел Крайнего Севера, который обеспечивает регулярное авиасообщение района с Магаданом и Анадырем. Ранее мы установили в авиагавани радиомаяк DVOR 2000/DME/N 2700, который помогает самолетам ориентироваться в полете и при заходе на посадку. Оба изделия приспособлены к работе в экстремальных условиях, просты в эксплуатации и обслуживании. Это особенно важно для удаленных регионов, где авиация зачастую становится безальтернативным транспортом: техника здесь должна быть надежной и не зависеть от постоянного присутствия специалистов», — отметил заместитель генерального директора «Азимута» Алексей Гальченков.

АОРЛ-АМИ 2700 уже эксплуатируется на Курилах, в Махачкале, Грозном и ряде других российских городов, а также в Абхазии.

«Азимут» занимается разработкой и серийным выпуском аэронавигационного оборудования для аэродромов и воздушных трасс. Предприятие поставляет заказчикам гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также выполняет комплексные проекты оснащения аэродромов и центров УВД.