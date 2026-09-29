Петербургская «Лаборатория Виртуализации» выпустила Inscale 3.0.0
Санкт-Петербургская компания «Лаборатория Виртуализации» выпустила версию 3.0.0 платформы Inscale — российской системы серверной виртуализации и виртуальных рабочих столов (VDI) на ядре KVM с собственным протоколом удалённого доступа. Платформа внесена в Единый реестр российского ПО (запись № 28671) и рассчитана на замену VMware, Citrix и Hyper-V.
В версии 3.0.0 появились группы доставки: пользователи, пулы рабочих столов, политики безопасности и профиль протокола теперь назначаются одним объектом, а права из AD и LDAP можно выдавать заранее по атрибутам каталога. Добавлены единая панель мониторинга кластеров, удалённый перезапуск сервисов и массовая диагностика узлов, выбор шины и типа диска для виртуальных машин. Улучшены работа с iSCSI и сжатие в протоколе, клиент стал показывать состояние сессии.
Гипервизор и кластер, протокол доставки рабочего стола, шлюз внешнего доступа и консоль управления компания разрабатывает своей командой в Санкт-Петербурге.
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