В Волгоградской области после реконструкции открыли движение по мосту через Березовку

В Еланском районе завершена реконструкция моста через реку Березовка — по искусственному сооружению обеспечено полноценное движение автомобильного транспорта. Все работы проведены по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По информации облкомдортранса, новый мост расположен на региональной автодороге «Самойловка (Саратовская область) — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская (Ростовская область)». Его протяженность составляет почти 61 м, длина всего объекта с дорожными подходами — 400 м.

За время ремонта специалисты подрядной организации демонтировали находящийся в аварийном состоянии старый металлический мостовой переход и на его месте возвели новое сооружение из сталежелезобетона. Также строители обустроили новую дорожную одежду, уложили асфальтобетонное покрытие, установили дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, нанесли разметку.