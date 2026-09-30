В Новосаратовке открыли новый детский сад на 220 мест

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада в Новосаратовке. Новый детский сад площадью почти 4 тыс. кв. метров рассчитан на 12 групп. Четыре ясельные группы примут 60 детей от полутора до трёх лет, ещё восемь рассчитаны на детей от трёх до семи лет.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленинградской области, на первом этаже расположены ясельные группы и пищеблок. На втором — группы для детей от трёх до пяти лет, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и физкультурный залы. Третий этаж отведён старшим группам и кружковым помещениям.

Для каждой группы предусмотрена своя прогулочная площадка с теневым навесом. В игровых для самых маленьких сделали тёплые полы. Здание оборудовано лифтом, входом с уровня земли и универсальным санузлом для маломобильных посетителей.

Фасады собраны из нескольких смещённых объёмов в белом, сером и персиковом цветах. В отделке использованы штукатурка и керамогранит, предусмотрены ниши для муралов и архитектурная подсветка.