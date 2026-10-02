Вокзал Москва-Сити объединил международные, межрегиональные и городские маршруты
«Москва-Сити стал первым в России городским вокзалом, объединившим международные, междугородние, межрегиональные и городские маршруты», — сообщил мэр столицы Серегй Собянин.
«Здесь сходятся три линии метро, МЦК и два МЦД, наземный транспорт. Теперь к ним добавилась остановка поездов „Москва — Минск“. В этом же месте будут останавливаться и составы из Смоленска», — уточнил мэр.
1 октября Сергей Собянин вместе с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым открыли новый северный вестибюль и платформу международного сообщения на МГВ Москва-Сити.
Хаб «Москва-Сити и Деловой центр» входит в тройку крупнейших транспортных узлов Москвы, им пользуются свыше 130 тыс. человек в сутки. А к 2030 году пассажиропоток увеличится более чем на 30% - до 175 тыс.
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