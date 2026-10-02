стань автором. присоединяйся к сообществу!
4 дня назад 2886
29
Александр Куликов Транспорт, спецтехника и логистика

Вокзал Москва-Сити объединил международные, межрегиональные и городские маршруты

https://www.met.../ru/news/188469 © www.metalinfo.ru

«Москва-Сити стал первым в России городским вокзалом, объединившим международные, междугородние, межрегиональные и городские маршруты», — сообщил мэр столицы Серегй Собянин.

«Здесь сходятся три линии метро, МЦК и два МЦД, наземный транспорт. Теперь к ним добавилась остановка поездов „Москва — Минск“. В этом же месте будут останавливаться и составы из Смоленска», — уточнил мэр.

1 октября Сергей Собянин вместе с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым открыли новый северный вестибюль и платформу международного сообщения на МГВ Москва-Сити.

Хаб «Москва-Сити и Деловой центр» входит в тройку крупнейших транспортных узлов Москвы, им пользуются свыше 130 тыс. человек в сутки. А к 2030 году пассажиропоток увеличится более чем на 30% - до 175 тыс.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.metalinfo.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт