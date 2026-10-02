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Александр Куликов Транспорт, спецтехника и логистика

Самосвалы КАМАЗ-45143 пополнили автопарки сельскохозяйственных предприятий

https://kamaz.r...h_predpriyatiy/ © kamaz.ru

Автомобили КАМАЗ-45143 поставлены в лизинг в адрес ООО «Колос» из Омской области и крестьянско-фермерского хозяйства Краснодарского края.

Эта автотехника идеально подходит для работы в фермерских хозяйствах и агропромышленных предприятиях, для перевозки зерна и других сыпучих грузов. КАМАЗ-45143 отличается удобной боковой разгрузкой, высокой проходимостью, надёжным шасси и хорошей грузоподъёмностью.

Компания «Колос» приобрела автомобиль в сцепке с двухосным самосвальным прицепом НЕФАЗ-8560. Он тоже предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов и даёт возможность производить разгрузку на две стороны. Более того, в Лизинговой компании «КАМАЗ» такую автотехнику можно приобрести на выгодных условиях.

В «КАМАЗ-ЛИЗИНГе» покупателей ждут специальные цены от производителя. Оформление сделки проходит в короткий срок без лишних затрат, техника приступит к работе максимально быстро.

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Источник: kamaz.ru

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