В Астраханской области завершаются летные испытания Су-25СМ3

В Астраханской области завершаются летные испытания модифицированного штурмовика Су-25СМ3.

В сообщении отмечается, что испытания модернизированного самолета начались в конце прошлого года, и в ходе них потребовалась доработка программного обеспечения. В данный момент все доработки выполнены, штурмовик Су-25СМ3 полностью подтверждает все заявленные характеристики.

Отметим, что модернизированные в 121-м авиаремонтном заводе подмосковной Кубинке штурмовики оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС (GPS) с возможностью программирования конечной точки полета на карте с точностью до десяти метров, пишет «Российская газета». В результате боевой самолет может эффективно проводить вылеты без поддержки наземных служб, даже в условиях нулевой видимости.

Усовершенствованный «Грач», используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется пилоту самолета — точные координаты объекта.

Основу ракетного вооружения глубоко модернизированного «Грача» составляют управляемые ракеты категорий «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». На борту самолета также могут находиться до восьми бомб с наведением лазерного типа. В нижней носовой части Су-24СМ3 установлена двуствольная пушка ГШ-30-2 калибра 30-мм, заряженная 250 снарядами.

Особенно эффективны Су-25СМ3 станут в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, так как штурмовики могут лететь со скоростью до ста километров в час без сваливания в штопор. Самолет сможет стремительно выходить в район нахождения вражеских дронов, затем уже выходить на, как правило, тихоходные беспилотники и поражать либо пушечным огнем, либо ракетным