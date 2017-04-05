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Авиация

В Астраханской области завершаются летные испытания Су-25СМ3

В Астраханской области завершаются летные испытания модифицированного штурмовика Су-25СМ3.

В сообщении отмечается, что испытания модернизированного самолета начались в конце прошлого года, и в ходе них потребовалась доработка программного обеспечения. В данный момент все доработки выполнены, штурмовик Су-25СМ3 полностью подтверждает все заявленные характеристики.

Отметим, что модернизированные в 121-м авиаремонтном заводе подмосковной Кубинке штурмовики оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС (GPS) с возможностью программирования конечной точки полета на карте с точностью до десяти метров, пишет «Российская газета». В результате боевой самолет может эффективно проводить вылеты без поддержки наземных служб, даже в условиях нулевой видимости.

Усовершенствованный «Грач», используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется пилоту самолета — точные координаты объекта.

Основу ракетного вооружения глубоко модернизированного «Грача» составляют управляемые ракеты категорий «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». На борту самолета также могут находиться до восьми бомб с наведением лазерного типа. В нижней носовой части Су-24СМ3 установлена двуствольная пушка ГШ-30-2 калибра 30-мм, заряженная 250 снарядами.

Особенно эффективны Су-25СМ3 станут в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, так как штурмовики могут лететь со скоростью до ста километров в час без сваливания в штопор. Самолет сможет стремительно выходить в район нахождения вражеских дронов, затем уже выходить на, как правило, тихоходные беспилотники и поражать либо пушечным огнем, либо ракетным

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/90137-v-astrakhanskojj-oblasti-zavershajutsja-letnye.html

Астрахань, испытания, щтурмовик, Су-25СМ3, Грач
  • 0
    Нет аватара Speereo
    05.04.1715:16:53

    пушка по дронам? разве что по риперам и больше.

    #899840
    • 0
      alex4spb alex4spb
      05.04.1715:32:48

      пушка по дронам? разве что по риперам и больше.
      почему?

      какие ваши доказательства? © /Красная жара/

      #899845
    • 7
      Валентин Шеллер
      05.04.1716:51:34

      Пушка ГШ-30-2, скорострельность 3000 в/м, оснащается, в том числе, многоэлементными снарядами МЭ-30-ГШ. Оснащены 24 поражающими элементами 7,62×12 мм. Никаких проблем для поражения небольших небронированных целей. Очередь из 10 снарядов (1 сек) выплюнет 240 поражающих элементов. Вследствие вращательного движения ГПЭ, смещенные относительно продольной оси снаряда, разлетаются образуя конус с углом около 8 градусов при вершине.

      Отредактировано: Валентин Шеллер~17:53 05.04.17
      #899858
    • 1
      shigorin shigorin
      05.04.1717:21:07

      пушка по чему угодно -- бортовое оборудование в отказ, по словам лётчика…

      #899868
      • 0
        Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
        07.04.1702:31:31

        Это у МиГ-27 с ГШ-6-30, от которой они саморазбирались.     У Су-25 не всё так страшно, по другим отзывам.

        #900350
        • shigorin shigorin
          07.04.1718:26:39

          По Су-25 из первых рук:

          --- Михаил Куслин / 3 года назад

          ВПУ — встроенная пушечная установка.

          При стрельбе из которой, в кабине стоит жуткий грохот ,самолет сотрясается до основания, бывает что сразу отказывает несколько приборов или систем.

          Поэтому в боевых условиях ,ВПУ ,применяли лишь в самых экстремальных случаях.﻿

          --- www.youtube.com/watch?v=fOaTEDYJmi0&lc=z23jsd0bzvm2ehgdfacdp43a5vztx1v2tznrb4owqqhw03c010c

          #900502
          • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
            08.04.1710:54:24

            Ну, это всё-таки лучше чем МиГ-27, на котором при стрельбе из пушки в кабине приборы вылетали.

            #900580
    • 0
      Нет аватара gritsevsky
      06.04.1706:12:53

      Насчет минимальной скорости в 100 км/час явно погорячились. Думаю что даже с выпущенной механизацией она не меньше 200, у Ил-2 она порядка 140 была.

      #900001
  • 0
    Нет аватара Инженер2015
    05.04.1716:25:49

    Какой большой потенциал оказывается у Су-24

    Грамотное решение приняли, что оставили в строю такие самолёты, модернизировав их

    Ведь не на все задачи необходимо тратить ресурс Су34, если он остался у Су24

    #899853
    • 4
      alex4spb alex4spb
      05.04.1717:14:37

      Какой большой потенциал оказывается у Су-24
      очки надень.

      #899867
      • 1
        Нет аватара Инженер2015
        05.04.1718:41:26

        очки надень.

        1. я с вами на ТЫ не переходил

        2. хамоватые наезды, да ещё и без обьяснения причин…это ваш уровень?

        #899899
        • 3
          alex4spb alex4spb
          05.04.1718:45:41

          хамоватые наезды, да ещё и без обьяснения причин
          пожалуй, очки не помогут…

          #899900
          • 0
            Нет аватара Yarhann
            05.04.1722:10:14

            ))) в точку !

            #899937
          • 0
            Vovantro Vovantro
            06.04.1712:17:37

            Ну вы и затроллили…    

            Отредактировано: Vovantro~13:17 06.04.17
            #900081
        • 7
          Sergei Kozlov
          05.04.1723:53:29

          Простите великодушно этих недобрых злых людей!

          Как одна буква превращает Иран в Ирак. Так одна цифра превращает Су-24 в Су-25, но это два разных самолета. Вы изволили их перепутать. На это обстоятельство и пытались обратить ваше внимание наши резкие на поворотах сограждане. Простим им их резкость!

          #899969
    • 2
      SergeySeverny SergeySeverny
      06.04.1704:59:02

      там про Су-25СМ3 разговор, простите

      #899989
  • 0
    уу ав уу ав
    05.04.1717:50:51

    ну что скоро су25 станут БПЛА и это правильно, зачем рисковать жизнью летчика штурмовика

    #899884
    • 0
      alex4spb alex4spb
      05.04.1718:08:17

      ну что скоро су25 станут БПЛА
      нет

      #899892
  • 0
    Нет аватара силаон
    05.04.1719:21:16

    В 2008 г. МиГ Джокер показал, как он умеет сбивать БПЛА —

    «Российский МИГ 29 сбивает грузинский беспилотник Hermes 450» www. youtube.com/watch?v=E9hsTqO5wG4

    #899911
  • 2
    Александр Ермаков
    05.04.1719:53:47

    Это просто сказочный самолет.

    #899917
  • 0
    Denis Grabov
    05.04.1722:19:47

    А есть смысл сделать турбовинтовой штурмовик? Ему же скорость не нужна большая, зато больше запас лета или грузоподъемность для каких-нибудь гигантских всепробивающих ПТУР

    #899941
    • 2
      Константин Рубцов
      05.04.1722:26:03

      А их и делают )) Так называемые противопартизанские самолеты, в частности в США, АТ-802U. Насколько знаю они и думают над более тяжелым вариантом. Но у амеров есть очень хороший, А 10 Бородавочник.

      #899945
      • 2
        Сергей Пышненко
        06.04.1707:16:09

        www. youtube.com/watch?v=E9hsTqO5wG4

        У нас лучше, Су-25, он бронирован и больше вооружений берет и дальше летает. А бородавочник, это самолет построенный вокруг пушки. Его можно збить и пулеметом.

        #900009
        • 0
          Константин Рубцов
          06.04.1714:15:31

          Не скажи, А 10 беоет 7,5 тонны против 4,5 у Су 25. Они очень хорошо показали себя в Ираке, были потери и повреждения, но, в целом, очень эффективный самолетик, хоть и страшненький )). Что касается потерь, то броня это хорошо, но сбивают, например в Грузии.

          #900134
        • 0
          Юрген Юрген
          06.04.1714:51:26

          А-10 тоже бронирован. Су-25 тоже можно сбить пулеметом.

          #900155
        • 0
          Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
          07.04.1702:33:31

          Они одноклассники в принципе. Просто А-10 больше рассчитан на танки, потому и пушка такая, а Су-25 — на непосредственную огневую поддержку, потому его первейшее вооружение — НАРы.

          #900351
  • 3
    Нет аватара Nirvanko
    05.04.1722:58:07

    НАРы таки уже корректируемые, по лазерному целеуказанию. Зачет.

    #899956
  • 2
    Григорий Милонов Григорий Милонов
    06.04.1709:01:40

    Что-то странно это как-то. Не умаляя ценности выполненной работы, все же хочу высказать некоторые сомнения в концепции использовать штурмовик против дронов.

    Основное сомнение — «контур применения», т. е. цепочка вида «обнаружитель дрона» — выдача доклада на КП, выдача задания на перехват, наведение на цель, поражение, возврат на базу.

    — Чем будут обнаруживаться дроны?

    — Как будет вырабатываться целеуказание?

    — Как будут наводиться перехватчики?

    — Как перехватчик будет обнаруживать цель?

    Хотите — кидайтесь в меня тапками, но я считал и продолжаю считать, что лучшим средством против дрона в итоге будет специальный дрон-перехватчик.

    Плюсы:

    — Дешево. Как в смысле стоимости летного времени дрона, так и в смысле стоимости средств поражения. беспилотнику много не нужно: заряд картечи — достаточен. При желании —

    — Оперативно

    — Возможность действий из боевых порядков непосредственно

    — Не так жалко, как штурмовик

    — Еще много всего по-мелочи

    Минусы:

    — нет их пока что (дронов-перехватчиков)

    #900031
    • 0
      Нет аватара Ил-2
      06.04.1710:54:26

      Ну целеуказание с земли еще никто не отменял, а оружие для поражения беспилотников сейчас разрабатывают все развитые в авиации страны

      #900050
      • 0
        Григорий Милонов Григорий Милонов
        06.04.1711:52:21

        Как вы себе представляете целеуказание с земли по малоразмерной малоскоростной, мало-теплоконтрастной воздушной цели, штурмовику, который базируется на удалении десятков километров либо барражирует в зоне? Распишите сценарий применения? По мне — так всяко получается очень неудобно.

        #900066
  • Siberian Siberian
    08.04.1700:12:41

    Япония, автомобильная выставка, российский стенд, УАЗ Буханка. Делегация изумлённых японцев крутится вокруг изделия, внимательно изучают и тут один не выдерживает — на что не пойдут эти русские, лишь бы нормальных дорог не строить. Это шутка про ударные БЛА…

    #900553
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