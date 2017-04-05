В Астраханской области завершаются летные испытания Су-25СМ3
В Астраханской области завершаются летные испытания модифицированного штурмовика Су-25СМ3.
В сообщении отмечается, что испытания модернизированного самолета начались в конце прошлого года, и в ходе них потребовалась доработка программного обеспечения. В данный момент все доработки выполнены, штурмовик Су-25СМ3 полностью подтверждает все заявленные характеристики.
Отметим, что модернизированные в 121-м авиаремонтном заводе подмосковной Кубинке штурмовики оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС (GPS) с возможностью программирования конечной точки полета на карте с точностью до десяти метров, пишет «Российская газета». В результате боевой самолет может эффективно проводить вылеты без поддержки наземных служб, даже в условиях нулевой видимости.
Усовершенствованный «Грач», используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется пилоту самолета — точные координаты объекта.
Основу ракетного вооружения глубоко модернизированного «Грача» составляют управляемые ракеты категорий «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». На борту самолета также могут находиться до восьми бомб с наведением лазерного типа. В нижней носовой части Су-24СМ3 установлена двуствольная пушка ГШ-30-2 калибра 30-мм, заряженная 250 снарядами.
Особенно эффективны Су-25СМ3 станут в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, так как штурмовики могут лететь со скоростью до ста километров в час без сваливания в штопор. Самолет сможет стремительно выходить в район нахождения вражеских дронов, затем уже выходить на, как правило, тихоходные беспилотники и поражать либо пушечным огнем, либо ракетным
05.04.1715:16:53
05.04.1715:32:48 почему?
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05.04.1717:14:37 очки надень.
05.04.1718:41:26
05.04.1718:45:41 пожалуй, очки не помогут…
05.04.1722:10:14
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05.04.1718:08:17 нет
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