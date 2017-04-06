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Российские проекты за рубежом

Российский комплекс обнаружения космического мусора открылся в Бразилии

5 апреля 2017 г. на территории обсерватории Пико дос Диас (OPD), расположенной в 37 км. к западу от г. Итажуба, шт. Минас-Жерайс, Бразилия, состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ) производства АО «НПК «СПП».

Размещенный в Бразилии комплект ОЭК ОКМ — первая российская серийная промышленная станция мониторинга околоземного космического пространства, размещенная за рубежом; она предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов космического мусора, определения их угловых координат и их идентификации с объектами, внесенными в базу данных комплекса, и выдачи полученной координатной и некоординатной информации в центр сбора и обработки данных.

Комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на различных орбитах на высотах от 120 до 40 тысяч км и содержит в своём составе три типа телескопов различного назначения, которые по солнечному блеску способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18-й звёздной величины.

Информация, получаемая ОЭК ОКМ, будет использоваться, в том числе бразильской стороной, для научных астрометрических исследований, контроля характеристик траекторий и орбит своих космических аппаратов.

ОЭК ОКМ в Бразилии — первый из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых Госкорпорацией «РОСКОСМОС» для автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Основная цель АСПОС ОКП — выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с объектами космического мусора и сопровождение падающих космических спутников.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Госкорпорации «РОСКОСМОС», АО «НПК «СПП», Бразильского космического агентства, Министерства науки и технологий Бразилии и Бразильской национальной астрофизической лаборатории.

Выступая на открытии оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора, генеральный директор Госкорпорации «РОСКОСМОС» Игорь КОМАРОВ отметил, что ОЭК ОКМ — это отличный пример сотрудничества России и Бразилии в области освоения космического пространства, демонстрирующий высокий уровень и глубину взаимодействия двух стран.

https://www.roscosmos.ru/23407/

Роскосмос, ОЭК ОКМ, НПК СПП, Бразилия
  • 3
    Al Al Al Al
    06.04.1711:26:51

    Самому действу конечно плюс, но есть что-то циничное при открытии центра по обнаружению космического мусора выпускать в небо воздушные шарики, которые в итоге и будут мусором, пусть и на земле.

    #900062
    • 9
      alex4spb alex4spb
      06.04.1712:40:02

      Самому действу конечно плюс, но есть что-то циничное при открытии центра по обнаружению космического мусора выпускать в небо воздушные шарики, которые в итоге и будут мусором, пусть и на земле.
      эта станция — часть единой системы по контролю космического пространства и превращению потенциально-опасных объектов таки в космический мусор    

      #900094
  • 10
    Михаил Корчемаха Михаил Корчемаха
    06.04.1711:53:20

    Открыт центр по обнаружению первых ступеней ракет Space-X )))

    #900067
    • 1
      Dani Max Dani Max
      06.04.1712:30:39

            

      #900087
    • 4
      Денис Ко Денис Ко
      06.04.1715:04:36

      и отслеживания в том числе мусорных западных спутников)))), и готовить их к превращению в мусор ))

      #900164
  • 6
    leon_777 leon_777
    06.04.1716:02:38

    +. Оптическое обнаружение в очень нужной точке. В ЮАР такое бы тоже не помешало. И свое отслеживать, и всякий мусор    

    #900184
    • 5
      Нет аватара mmx
      06.04.1718:35:14

      Пока что в ЮАР станцию ГЛОНАСС разместили. Может и на такой телескоп договорятся.

      #900243
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