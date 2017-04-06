Российский комплекс обнаружения космического мусора открылся в Бразилии

5 апреля 2017 г. на территории обсерватории Пико дос Диас (OPD), расположенной в 37 км. к западу от г. Итажуба, шт. Минас-Жерайс, Бразилия, состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ) производства АО «НПК «СПП».

Размещенный в Бразилии комплект ОЭК ОКМ — первая российская серийная промышленная станция мониторинга околоземного космического пространства, размещенная за рубежом; она предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов космического мусора, определения их угловых координат и их идентификации с объектами, внесенными в базу данных комплекса, и выдачи полученной координатной и некоординатной информации в центр сбора и обработки данных.

Комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на различных орбитах на высотах от 120 до 40 тысяч км и содержит в своём составе три типа телескопов различного назначения, которые по солнечному блеску способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18-й звёздной величины.

Информация, получаемая ОЭК ОКМ, будет использоваться, в том числе бразильской стороной, для научных астрометрических исследований, контроля характеристик траекторий и орбит своих космических аппаратов.

ОЭК ОКМ в Бразилии — первый из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых Госкорпорацией «РОСКОСМОС» для автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Основная цель АСПОС ОКП — выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с объектами космического мусора и сопровождение падающих космических спутников.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Госкорпорации «РОСКОСМОС», АО «НПК «СПП», Бразильского космического агентства, Министерства науки и технологий Бразилии и Бразильской национальной астрофизической лаборатории.

Выступая на открытии оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора, генеральный директор Госкорпорации «РОСКОСМОС» Игорь КОМАРОВ отметил, что ОЭК ОКМ — это отличный пример сотрудничества России и Бразилии в области освоения космического пространства, демонстрирующий высокий уровень и глубину взаимодействия двух стран.