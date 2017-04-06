«Звёздочка» завершила ремонт АПРК «Орёл»

Сегодня атомный подводный ракетный крейсер Северного флота К-266 «Орёл» покинул акваторию ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка», где с 2013 года проходил восстановление технической готовности, и вышел из Северодвинска к месту постоянного базирования.

Фото zvezdochka-ru.livejournal.com