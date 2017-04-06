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Фотофакты

«Звёздочка» завершила ремонт АПРК «Орёл»

Сегодня атомный подводный ракетный крейсер Северного флота К-266 «Орёл» покинул акваторию ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка», где с 2013 года проходил восстановление технической готовности, и вышел из Северодвинска к месту постоянного базирования.

Фото zvezdochka-ru.livejournal.com


Северодвинск, Звёздочка, крейсер, АПЛ, 949А, «Орёл»
  • 0
    Сергей Пышненко
    06.04.1714:52:56

    Только ремонт или модернизация какая?

    #900158
    • 9
      A_SEVER A_SEVER
      06.04.1715:13:09

      Только ремонт
      Ремонт и перезарядка реакторов, срок службы продлён на 5 лет.

      Отредактировано: A_SEVER~16:16 06.04.17
      #900167
      • 0
        Katamaran Katamaran
        06.04.1715:17:05

        внезапно. обещали ж только до конца апреля спустить.

        #900168
        • 5
          A_SEVER A_SEVER
          06.04.1715:18:08

          обещали ж только до конца апреля спустить
          Не спустить на воду, а передать ВМФ!

          #900169
      • 0
        Сергей Пышненко
        06.04.1715:22:16

        Вроде обещали вместо Гранита, Калибр поставить?

        «Ракетное вооружение — ПКР комплекс П-700 «Гранит"

        24 ракеты ЗМ-45.После модернизации 72 ракеты Калибр-НК или Оникс"

        Так же там два торпедных аппарата на 650мм. После Курска, вроде сняли их с вооружения или снова поставили?

        #900171
        • 6
          A_SEVER A_SEVER
          06.04.1715:28:12

          Вроде обещали вместо Гранита, Калибр поставить?

          Обещали, только модернизировать АПЛ этого проекта должна не Северодвинская «Звёздочка», а Дальневосточная «Звезда».

          А «Звёздочка» отвечает за модернизацию АПЛ проекта 971.

          #900173
          • 1
            Нет аватара воскобой
            06.04.1715:43:00

            Какой первый батон,в Б.Камне после модернизации, будет с ониксами или калибрами?

            #900178
            • 3
              A_SEVER A_SEVER
              06.04.1715:50:00

              Какой первый батон
              Вероятно «Иркутск».

              #900180
          • 0
            Сергей Пышненко
            06.04.1715:49:46

            Понятно, а про толстушку что-нибудь знаете?

            #900179
        • 5
          Нет аватара Drone
          06.04.1716:10:20

          Средний ремонт с модернизацией проходят на Дальнем востоке, на «Звезде» два других батона — «Иркутск» и «Челябинск».

          А «Орлу» на «Звёздочке» просто поправили здоровье и продлили срок службы.

          Так же там два торпедных аппарата на 650мм. После Курска, вроде сняли их с вооружения или снова поставили?

          Вопрос не к торпедному аппарату — ТА это просто труба с люком и баллон со сжатым воздухом. Вопрос был к одной из моделей торпед.

          Я так думаю — ими просто не пользуются, торпеды 650мм сняты с вооружения.

          Отредактировано: Drone~17:20 06.04.17
          #900187
          • 0
            Сергей Пышненко
            06.04.1716:13:05

            Естественно я спрашивал о торпеде, так как торпедные аппараты не убрали, их два именно 650мм. Хочется знать, сняли или нет с вооружения?

            #900188
            • 2
              Нет аватара Drone
              06.04.1716:21:55

              В открытых источниках пишут, что сняли. И ядерный вариант и обыкновенный.

              А на самом деле — кто знает…

              #900197
      • 3
        Human RS Human RS
        06.04.1716:20:34

        Если меня память не подводит, то блогер eagle-rost.livejournal.com выкладывал как-то документы по закупкам нового (именно нового, а не ремонт имеющегося) оборудования для Орла (какое уже не помню, увы). Т.ч., полагаю, частичная модернизация все же была.

        Отредактировано: Human RS~17:21 06.04.17
        #900195
        • 0
          Юрген Юрген
          06.04.1716:47:00

          Там валы собирались менять и еще ходовую по мелочи.

          #900210
      • 1
        Нет аватара stasik
        06.04.1722:53:03

        Срок продлен на 5 лет, а потом опять в ремонте года 2? Почему на столько мало продлевают?

        #900317
    • 9
      Belomor 29 Belomor 29
      06.04.1716:19:05

      Главное — построечный косяк с валами наконец-то выправили.

      #900193
      • 4
        A_SEVER A_SEVER
        06.04.1716:31:12

        Наверное вместо ушедшего «Орла» «Воронеж» к вам опять придёт?

        #900205
        • 2
          Belomor 29 Belomor 29
          06.04.1717:41:26

          Что-то явно такая перспектива не просматривается. Пока, по крайней мере.

          Отредактировано: Belomor 29~18:41 06.04.17
          #900227
          • 2
            A_SEVER A_SEVER
            06.04.1718:39:11

            Странно… В любом случае спасибо за ответ.

            #900245
  • 3
    Сергей Пышненко
    06.04.1715:56:23

    650-мм торпеда 65-76А «Кит

    Классификация-Противокорабельная

    Тип 65 — 76А

    Модификация

    История производства

    СССР / Россия

    Страна производства

    В.А.Келейников

    Разработчик

    1960-1970

    Разработано

    заводом им. С.М.Кирова

    Производитель

    65-73, 65-76, 65-76А

    Модификации

    История эксплуатации

    К-141 «Курск"

    Было установлено на

    Характеристики

    650 мм.

    Диаметр

    4450 кг.

    Масса

    11300 мм.

    Длина

    500 кг.

    Заряд взрывчатого вещества

    Неконтактный электромагнитный

    Тип взрывателя

    100 000 м.

    Максимальная дальность

    14 м.

    Глубина

    50 узл.

    При скорости

    газотурбинный

    Двигатель

    противоположно-вращающиеся ед.

    Винты

    650-мм торпеда 65-76А — советская противокорабельная тепловая дальноходная самонаводящаяся торпеда стоявшая на вооружении СССР и России. Так же известна под названием «Кит».

    Предпосылки к созданию

    В 1968 году на верфи «Ньюпорт-Ньюс Шипбилдинг» (США) был заложен первый атомный супер авианосец нового поколения СYN-68 «Нимитц», который положил начало большой серии кораблей этого класса, строительство которых продолжается и в настоящее время. По сравнению со своими предшественниками он стал намного живучие и улучшилась система ПВО, рубеж которой расширился до 5 000 километров. Резко возросла и ударная мощь плавучих американских аэродромов. Необходимость эффективной борьбы с новыми авианосными соединениями США предопределила дальнейшее развитие в СССР класса крейсерских атомных подводных лодок (АПЛ).

    История

    Постановление Совета Министров СССР о разработке новой ударной торпеды калибра 650 мм вышло 4 марта 1958 г. Главная задача торпеды заключалась в борьбе с авианосными ударными группами (АУГ).Государственные испытания прототипа прошли в 1965 г., но на подводные лодки (ПЛ) торпеда не размещалась из-за отсутствия носителей. В 1973 г. варианту торпеды с ядерной боевой частью (БЧ) присвоен индекс 65-73. Торпеда производилась заводом им. С.М.Кирова. Главный конструктор — В.А.Келейников, зам.главного конструктора по энерго-силовой установке — Г. И.Крестов, по корпусно-механической части — Л.С.Тарасов, по системе управления — В.С.Лужин.

    Модернизация торпеды под установку системы самонаведения велась главные конструкторы — В.А.Келейников и Л.С.Тарасов. Государственные испытания торпеды 65-76 проводились в два этапа — на озере Иссык-Куль (успешно завершен в апреле 1975 г.) и на Северном флоте (июль-декабрь 1975 г.). В ходе Гос. испытаний произведено 8 выстрелов торпедами в ходе 4 выходов в море АПЛ пр. 671РТМ «Щука». Приказом министра обороны СССР от 19.11.1976 г. на вооружение АПЛ пр. 671РТМ «Щука» принимается модификация торпеды с новой системой самонаведения (ССН) и без ядерного боеприпаса — торпеда 65-76 (обозначение НАТО — Type 65).

    Доработка торпеды для применения с ПЛ третьего поколения начата 31 декабря 1982 г. в ЦНИИ «Гидроприбор», главный конструктор Б.И.Лаврищев. Новая модификация получила название 65-76А. Межведомственные испытания доработанных торпед проведены в 1983 г. после чего в 1990 г. прошли заключительные испытания торпеды на Северном флоте. Производились залпы с атомной подводной лодки «Барракуда». В сентябре-октябре 1990 г. стрельбы торпедами 65-76А проводились с ПЛАРК «Антей». Торпеда 65-76А была принята на вооружение 25 апреля 1991 г. и начато её серийное производство.

    Система управления и наведение

    Система управления и наведение — активная система самонаведения (ССН) с вертикальным лоцированием кильватерного следа (ВЛКС) цели. Телеуправление не применяется. Неконтактный электромагнитный взрыватель конструкции В.П.Шляхтенко. Ввод стрельбовых данных на торпеде 65-76 механический, на торпеде 65-76А — электрический. Принцип системы самонаведение по кильватерному следу!

    Двигатель

    Газотурбинный двигатель 2ДТ торпеды 65-76, музей г. Мурманск

    Двигатель: 65-76 / 65-76А — тепловой перекисный (на перекиси водорода) турбинный двигатель

    2ДТ разработки НИИ «Мортеплотехника», двигатель испытан в 1963 г.;

    Мощность двигателя — 1070 кВт ≈ 1454,79 л.с.

    Технические характеристики

    Калибр — 650 мм

    Длина — 11.3 м

    Дальность хода (при скорости):

    * - 50 км (50 уз ≈ 92,6 км/ч)

    * - 100 км (30-35 уз ≈ 55,6-64,8 км/ч)

    Ближайший аналог по дальности хода является Mark-48, которая находится на вооружении США по сегодняшний день. Дальность хода 38 км. (при скорости 55 узлов) и 50 км. (при скорости 40 узлов), что в 2 раза меньше чем у торпеды 65-76А. Таким образом ни один аналог не может конкурировать с «Кит» по дальности хода.

    Максимальная скорость хода — 50 уз

    Глубина хода — 14 м

    Глубина пуска:

    * - до 150 м (по итогам госиспытаний, 1975 г.)

    * - до 480 м

    Скорость подводной лодки при пуске — до 13 уз

    Тип боевой части:

    * - 65-73 — ядерная БЧ

    * - 65-76 — обычная БЧ, мощность в тротиловом эквиваленте — 765 кг

    При использовании торпеды с ядерной боевой частью, в параметры стрельбы вводится расчетная дистанция, которую необходимо пройти торпеде

    до цели. Наведения по кильватерному следу не осуществляется. Пройдя заданную дистанцию взрывается 20-килотонная боеголовка.

    Достаточно, чтобы цель оказалась в радиусе 1 километра от взрыва. Даже если корабль не тонул, близкий ядерный взрыв напрочь уничтожал

    внешнее радиоэлектронное оборудование и антенные устройства, ломал надстройку и калечил пусковые установки — дальнейшее выполнение задач

    невозможно.

    Модификации

    65-73 (1973 г.) — вариант торпеды с тепловым перекисным двигателем и ядерной боевой частью.

    65-76 (1976 г.) — вариант торпеды с ССН по кильватерному следу и обычной боевой частью.

    65-76А «Кит» (создание торпеды, испытания — 1986 г., государственные испытания на Северном флоте — 1990 г., принятие на вооружение — 1991 г.) — модификация торпеды 65-76 доработанная для применения с ПЛА третьего поколения. Увеличен срок хранения на носителе. По данным ЦНИИ «Гидроприбор» торпеда создана в 1984 г.

    Носители

    Атомная подводная лодка проект 671РТ «Сёмга» (1974 г.)

    Атомная подводная лодка проект 671РТМ «Щука» (1976 г.)

    Атомная подводная лодка проект 945 «Барракуда» (1990 г.) — торпеды 65-76А

    Подводная лодка атомная с ракетами крылатыми (ПЛАРК) проект 949А «Антей» (1990 г.) — торпеды 65-76А

    2000 г. 12 августа — по официальной версии взрыв торпеды 65-76А послужил причиной гибели ПЛАРК К-141 «Курск» проект 949А. Причиной взрыва стала утечка топлива (пероксида водорода) из торпеды в торпедном аппарате № 4.

    Такую торпеду загубили, на угоду США.

    #900181
    • 0
      Нет аватара Yarhann
      06.04.1721:07:04

      незнаю где вы брали эту инфу, но марк 48 это не аналог нашей 650мм торпеды — вы посмотрите массогабаритные показатели марк 48 она вообщето в 533 калибре. А в 533 калибре у нас пока что все очень грустно причем очень и 650 калибр был сделан именно для того что бы иметь нормальное оружие для подводной атаки на большом расстоянии.

      Жаль конечно что на Ясень не вкорячили эти торпы, а будут 533е

      #900285
      • 4
        Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
        07.04.1703:03:43

        У вас слегка устаревшие данные — УГСТ, слава тебе, Господи, наконец-то пошёл массово на флот, а это как раз аналог mk.48 ADCAP, причём «Физик-2» уже на испытаниях.

        #900358
  • 4
    Mikey Mikey
    06.04.1717:53:46

    +1) Отличная новость.

    #900233
  • Денис М Денис М
    07.04.1703:23:09

    Вот бы переделали эти АПРК под выведение спутников на орбиту,подводный плавучий космодром. Пока войны нет.

    #900364
    • A_SEVER A_SEVER
      07.04.1707:39:58

      переделали эти АПРК под выведение спутников на орбиту
      И как Вы собрались выводить спутники с помощью ПКР?    

      Тут МБР нужна!

      #900393
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