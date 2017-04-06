«Звёздочка» завершила ремонт АПРК «Орёл»
Сегодня атомный подводный ракетный крейсер Северного флота К-266 «Орёл» покинул акваторию ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка», где с 2013 года проходил восстановление технической готовности, и вышел из Северодвинска к месту постоянного базирования.
06.04.1714:52:56
06.04.1715:13:09 Ремонт и перезарядка реакторов, срок службы продлён на 5 лет.
06.04.1715:17:05
06.04.1715:18:08 Не спустить на воду, а передать ВМФ!
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06.04.1715:50:00 Вероятно «Иркутск».
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07.04.1707:39:58 И как Вы собрались выводить спутники с помощью ПКР?