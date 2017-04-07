Новости тракторостроения

Два бульдозера ЧЕТРА Т20 пополнили технологический парк АО «Амурский уголь» — одного из основных угледобывающих предприятий компании АО «Русский Уголь». Поставку машин организовал официальный дилер «ЧЕТРА-Промышленные машины» — ООО «ГРАНД-Ресурс».

Техника будет задействована при добыче бурого угля на Ерковецком месторождении Амурской области. В технологическом парке АО «Амуруголь» давно успешно работает техника ЧЕТРА, в том числе и восемь бульдозеров ЧЕТРА Т20.

«ЧЕТРА Т20 — одна из надежных моделей класса свыше 30 тонн, о которых часто встречаешь положительные отзывы механиков, как о достойно выдержавших испытания и временем, и суровым климатом. — отмечает Сергей Демидов, директор центра продаж по ДФО. — Новые современные машины не менее надежны, а заложенные в удачной конструкционной компоновке узлов и агрегатов удобство обслуживания и ремонтопригодность облегчают эксплуатацию бульдозеров в наших краях».

Бульдозеры ЧЕТРА выбирают не только за их мощь и производительность, но и за простоту технического обслуживания, достигнутую благодаря модульной конструкции всех узлов и систем тракторов — трансмиссии, ходовой системы, рабочего оборудования, системы охлаждения, кабины и управления.

Конструкторы бульдозеров ЧЕТРА предусмотрели комфортные условия для работы оператора: кабины ЧЕТРА Т20 отличает эргономичный дизайн и большая обзорность. Гидроопоры обеспечивают низкий уровень вибрации в кабине, а двойной стеклопакет гарантирует минимальный уровень шума. Регулируемое сидение (с дополнительным подрессориванием) дополняет комфортное исполнение рабочего места.

Вместе с тем в стандартной комплектации ЧЕТРА Т20, как и любой другой бульдозер этой российской марки, подключаются к системе онлайн-мониторинга работающей техники, которая позволяет при наличии доступа в интернет в режиме реального времени следить за местонахождением каждой машины в техническом парке компании-потребителя, расходом топлива, состоянием аварийных датчиков, временем наработки и т. д. Информацию о состоянии техники собирает и передает бортовое навигационно-связное оборудование ГЛОНАСС/GPS, установленное на всей технике ЧЕТРА.

ЧЕТРА Т20

Масса — 34 т

Мощность — 330 л.с.

Отвал угольный — 15 м3

Завод «ДСТ-УРАЛ» осуществил поставку бульдозера ТМ10.10 ГСТ9 на асфальтобетонный завод в г. Москва. Бульдозер приобретен для формирования складских штабелей инертных материалов.

Отличительной особенностью комплектации данной модели ТМ10.10 ГСТ9 является немецкий силовой агрегат Deutz BF 6M 1013FC (рядный 6-ти цилиндровый, соответствует нормам по газовым выбросам Tier II, 180Квт/ 241л.с.) в сочетании с немецкой гидростатической трансмиссией Bosch-Rexroth. Еще одна особенность — транспортный габарит бульдозера 2500мм при сложенном отвале (не снимая его), т. е. вес и габарит позволяет перемещать машину с объекта на объект без снятия и установки отвала. Силами одного машиниста бульдозер приводится в рабочие состояние. Ширина отвала в рабочем состоянии составляет 3260.

Отвал предназначен для точных планировочных работ, трехкоординатный, диапазоны углов:

изменение угла резания отвала +/- 6 0 ;

; угол поворота отвала +/- 20 0 ;

; угол перекоса отвала от ном. положения +/- 60.

Ранее завод ДСТ-УРАЛ осуществил поставку бульдозера ТМ10.11 ГСТ15 наиболее тяжелого из текущих серийно выпускаемых классов для заказчика из Томской области. Эксплуатационная масса рабочей машины составила 25,6 тонны. Максимально возможная масса этого класса 28,5 тонн.

Как отметили многие эксплуатирующие компании «лесной» отрасли, именно техника ДСТ-УРАЛ, благодаря гидростатической трансмиссии, зарекомендовала себя наилучшим образом. Бульдозер оснащен двухкоординатным рыхлителем с высоким вырывным усилием для выкорчевывания пней и отвалом увеличенного объема. Двигатель ЯМЗ 300 л.с. дает большой запас мощности для тяжелых работ.

Требования к поставляемой технике были высокими, т.к. эксплуатация техники в Сибири требует особого внимания, как к комфорту оператора машины, так и его защите. Бульдозер оснастили защитными решетками на кабину и радиатор, крыльчаткой выдува наружу, предотвращающей запыление, а также защитой от падающих деревьев — ФЛЕКО. Что касается комфорта, в кабине установлено эргономичное кресло, предусмотрено климатическое оборудование, управление тяжелой машиной осуществляется джойстиками, а сама кабина обладает повышенной обзорностью.

Поставку осуществлял представитель в Томской области — компания «Рубикон-Спецтехника», за многие годы зарекомендовавшая себя как ответственного партнера.

Контракт на поставку сразу шести карьерных гусеничных экскаваторов с объемом ковша 18 метров кубических заключил Уралмашзавод с АО ХК «СДС-Уголь».

Холдинг «СДС-Уголь» входит в тройку лидеров отрасли России. В состав холдинга входят угледобывающие, машиностроительные, транспортные предприятия, агрофирмы, предприятия строительной отрасли, объекты жилищно-коммунальной сферы, пищевой промышленности, рекламного бизнеса, страхового дела, спортивно-оздоровительной и развлекательной индустрии. АО ХК «СДС-Уголь» входит в состав АО ХК «Сибирский Деловой Союз».

Экскаватор ЭКГ-18 на сегодняшний день является ключевым серийным продуктом Уралмашзавода. За 2016 год предприятие изготовило 7 машин данной модификации, в плана на текущий 2017 год изготовить 10-12 машин.

Согласно контракту с АО ХК «СДС-Уголь» два экскаватора будут отгружены в 2017 году, остальные — в 2018. Ранее Уралмашзавода уже поставлял для данного заказчика карьерные гусеничные экскаваторы ЭКГ-5А и ЭКГ-12.

С начала текущего года ряд машин ЭКГ-18 уже начали работу на разрезах заказчиков Уралмашзавода. Так, например, машина с заводским № 8 успешно пущена в эксплуатацию на разрезе «Березовский» в Кузбассе. Это вторая подобная машина, поставленная Уралмашзаводом в адрес ЗАО «Стройсервис». Параллельно в Кузбассе под авторским надзором уралмашевских инженеров идет монтаж ЭКГ-12 № 14 на Моховском разрез УК «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК-Холдинг). С начала 2017 года также на добыче угля на Калтанском разрезе работает ЭКГ-18 № 7 производства Уралмашзавода. Отзывы бригады, эксплуатирующей машину, на Калтанском разрезе положительные. Компания ХК «Якутуголь» эксплуатирует первый из двух экскаваторов ЭКГ-18 под заводским номером 11. Две машины будут эксплуатироваться на разрезе «Нерюнгинский».

Регион «Каспий» становится постоянным заказчиком Транспортеров Снегоболотоходных производства Завода «Континент» (г.Екатеринбург). Уникальный снегоболотоход ТСК15-КМУ с австрийской кран-манипуляторной установкой Palfinger PK3500А был произведен и благополучно доставлен в солнечный Казахстан.

Транспортёр снегоболотоходный, поставленный ранее в адрес заказчика из Республики Казахстан, оправдал ожидания и продемонстрировал в деле все свои преимущества. Новый ТС-П с пассажирским кунгом на 9 посадочных мест отправляется следом за ТСК15-КМУ на северное побережье Каспийского моря.

Так же состоялась очередная поставка поставка партии ТС-КМУ постоянному заказчику ОАО «Сургутнефтегаз». За все время сотрудничества, начиная с 2003 г., в адрес «Сургутнефтегаза» было поставлено более 30 единиц техники.

Источники:

http://www.chetra.ru/press-center/news/1059/

http://tm10.ru/novosti/novosti_384.html

https://www.uralmash.ru/press-center/news/2688/

http://ezsm66.ru/news.html