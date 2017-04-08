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Фотофакты

Строительство Фрунзенского моста в Самаре

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста через реку Самара. В настоящий момент строители приступили к сборке металлического пролётного строения моста, а также ведут строительство 4-х русловых опор (4 береговые опоры уже полностью готовы).

Фото с сайта taburent.ru

Предыдущие материалы на эту тему: 10.08.2016, 20.11.2015


Самара, мост
  • Нет аватара stasik
    08.04.1716:53:01

    Почему именно Фрунзенского, почему решили так назвать?

    #900638
    • A_SEVER A_SEVER
      08.04.1717:05:45

      почему решили так назвать?
      Мост строится в створе улицы Фрунзе.

      #900640
  • Dmitry S Dmitry S
    08.04.1719:41:16

    Угу, строят Фрунзенский, и, кажется, быстрее, чем с Кировским дело идёт, но оно и понятно: Фрунзенский ой как нужен, в отличие от Кировского, по которому никто почти не ездит, т.к. он в никуда. Зато Южный вместе с путепроводом «Аврора» фактически закрывают (оставят по 1 полосе в каждую сторону) аж до октября. Я прекрасно понимаю, что ремонтировать надо (зимой Южный малость треснул, аж насквозь), но летом народ поедет на дачи, и это будет трындец.

    Отредактировано: Dmitry S~19:44 08.04.17
    #900679
    • PolarBear PolarBear
      08.04.1721:41:40

      в отличие от Кировского, по которому никто почти не ездит, т.к. он в никуда.

      Почему «в никуда»? После достройки развязки и выхода на объездную дорогу — совсем другое дело.

      #900702
      • Нет аватара termometrix
        09.04.1700:20:14

        Развязка уже построена.

        #900753
        • PolarBear PolarBear
          09.04.1710:22:06

          Знаю, поэтому и говорю, что совсем другое дело стало.

          #900825
        • A_SEVER A_SEVER
          09.04.1712:24:17

          Развязка уже построена

          #900844
    • Нет аватара Голован
      09.04.1709:50:09

      Кировский тоже нужен.Он больше рассчитан на поток автомобилей в сторону востока области,и разгружает больше въезд через Зубчаниновку. Тем кто въезжает-выезжает с юга он менее удобен. А вот строительство Фрунзенского,хоть и улучшит ситуацию,но не сильно,с учетом активной застройки и заселения левого берега реки Самары.В идеале не хватает метро,или хотя бы давно обещанной канатной дороги.

      #900813
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