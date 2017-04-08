Строительство Фрунзенского моста в Самаре

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста через реку Самара. В настоящий момент строители приступили к сборке металлического пролётного строения моста, а также ведут строительство 4-х русловых опор (4 береговые опоры уже полностью готовы).

Фото с сайта taburent.ru

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