Строительство Фрунзенского моста в Самаре
В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста через реку Самара. В настоящий момент строители приступили к сборке металлического пролётного строения моста, а также ведут строительство 4-х русловых опор (4 береговые опоры уже полностью готовы).
Фото с сайта taburent.ru
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