Как живёт Россия на самом деле (Время-вперёд! #238)

Всем тем, кто устал на этой неделе от политики, рекомендуем сегодняшний выпуск. В нём, как всегда, только добро. Новые рубрики «Время строек», «Сделано в России», «Время героев» и «Нужное дело». Рассказ об атомных подводных электростанциях, новом российском беспилотнике, росте спроса на отечественные товары, разработке, которая поможет слепым и, как обычно, добрая история о людях. Присоединяйтесь к нашему сообществу позитивных и целеустремлённых людей!