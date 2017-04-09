Как живёт Россия на самом деле (Время-вперёд! #238)
Всем тем, кто устал на этой неделе от политики, рекомендуем сегодняшний выпуск. В нём, как всегда, только добро. Новые рубрики «Время строек», «Сделано в России», «Время героев» и «Нужное дело». Рассказ об атомных подводных электростанциях, новом российском беспилотнике, росте спроса на отечественные товары, разработке, которая поможет слепым и, как обычно, добрая история о людях. Присоединяйтесь к нашему сообществу позитивных и целеустремлённых людей!
- Евгений Супер
- 09.04.201718:30
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09.04.1719:21:24
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