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Как живёт Россия на самом деле (Время-вперёд! #238)

Всем тем, кто устал на этой неделе от политики, рекомендуем сегодняшний выпуск. В нём, как всегда, только добро. Новые рубрики «Время строек», «Сделано в России», «Время героев» и «Нужное дело». Рассказ об атомных подводных электростанциях, новом российском беспилотнике, росте спроса на отечественные товары, разработке, которая поможет слепым и, как обычно, добрая история о людях. Присоединяйтесь к нашему сообществу позитивных и целеустремлённых людей!

http://www.youtube.com/user/ShkolaFaberlic

Россия, экономика,
  • Нет аватара Lyudov
    09.04.1719:21:24

    + Интересно

    #900955
  • shigorin shigorin
    09.04.1723:21:48

    Всем тем, кто устал на этой неделе от политики

    Ой да…

    #901016
  • Нет аватара Poisk
    09.04.1723:32:31

    На kickstarter (или аналог в рунете) этот проект для слабовидящих! Молодцы ребята!

    #901017
  • Нет аватара Clausson
    10.04.1700:00:07

    Больше всего запомнилось малое количество плюсов.

    Ребят, ну вы что! Люди такую грандиозную работу делают, причем регулярно.

    А больше всего интересны прорывные высокотехнологичные проекты гражданского назначения. В этом выпуске более других запомнилась атомная подводная электростанция.

    Отредактировано: Clausson~00:01 10.04.17
    #901023
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