Два новых катера «Раптор» доставлены в Севастополь

Патрульные катера «Раптор» проекта 03160 с заводскими номерами 709 и 710 построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и спущены на воду в декабре 2016 года.

В качестве бонуса — патрульный катер П-845 проекта 03160 на рейде Тартуса (Сирия):

Фото Matrix с сайта forum.sevastopol.info и Юрия Грибкова с сайта forums.airbase.ru