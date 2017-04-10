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Фотофакты

Два новых катера «Раптор» доставлены в Севастополь

Патрульные катера «Раптор» проекта 03160 с заводскими номерами 709 и 710 построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и спущены на воду в декабре 2016 года.

В качестве бонуса — патрульный катер П-845 проекта 03160 на рейде Тартуса (Сирия):

Фото Matrix с сайта forum.sevastopol.info и Юрия Грибкова с сайта forums.airbase.ru


ВМФ, Черноморский флот, катер, 03160, Крым, Пелла, Севастополь
  • Великоросс Великоросс
    10.04.1709:25:36

    «Мелочь», а приятно!   

    #901096
    • A_SEVER A_SEVER
      10.04.1709:32:08

      Теперь на Чёрном море уже 7 «Рапторов»!    

      #901099
      • Юрген Юрген
        10.04.1709:33:50

        И один в средиземке.

        #901100
        • A_SEVER A_SEVER
          10.04.1709:35:42

          И один в средиземке
          Он уже вернулся домой.

          #901103
          • Юрген Юрген
            10.04.1709:38:27

            Да, это я с «Грачонком» перепутал.

            Противодиверсионный катер П-355 «Юнармеец Крыма» проекта 21980 Черноморского флота ВМФ России проходит пролив Босфор, направляясь на боевую службу в Средиземное море. 06.04.2017

            #901105
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        10.04.1709:43:10

        бедные «Бердянск» и «Акерман»    

        #901108
  • Нет аватара aleshka86
    10.04.1710:05:12

    Не раптор, а хищник. Когда его уже по-русски называть начнут?

    #901115
    • A_SEVER A_SEVER
      10.04.1710:11:30

      Когда его уже по-русски называть начнут?
      А его и называют по-русски — «Раптор»!    

      Вот если бы его называли «Raptor» — тогда можно было бы сожалеть.

      #901117
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      10.04.1710:13:30

      А что, слово «хищник» является переводом слава «раптор»? А я почему-то думал, что это неформальное название велоцирапторов или дромеозавридов. И когда же уже в школах начнут русскому языку и биологии учить?    

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~10:20 10.04.17
      #901119
  • Katamaran Katamaran
    10.04.1711:28:31

    Ти бозе мой, сразу два Рапторенка. Ещё 4 или 6 должны построить?

    #901137
  • goryachee_leto goryachee_leto
    10.04.1713:46:21

    А свидомые чего-то там про движки китайские к каким-то катерам пишут — отказали движки, а немецкие из-за санкций не дают. Правда?

    Отредактировано: goryachee_leto~13:46 10.04.17
    #901180
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      10.04.1713:57:20

      на Рапторах амерские катерпиллеры. Были отказы на китайской замене для МТУ, которые на Грачатах. Написали для начала наши все кому не лень было, а потом уж свидомиты очередную перемогу над клятыми мацкалями устроили    

      #901184
      • goryachee_leto goryachee_leto
        10.04.1714:49:31

        Были отказы на китайской замене для МТУ, которые на Грачатах.

        Так устранили проблему?

        #901194
    • A_SEVER A_SEVER
      10.04.1714:12:33

      А свидомые чего-то там про движки китайские к каким-то катерам пишут
      Первоисточник новости вполне себе российское СМИ: Фонтанка

      #901187
      • shigorin shigorin
        10.04.1715:05:04

        Мнэээ… вот насчёт «российскости» понтанки сомненья берут.

        #901198
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