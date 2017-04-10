Два новых катера «Раптор» доставлены в Севастополь
Патрульные катера «Раптор» проекта 03160 с заводскими номерами 709 и 710 построены ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и спущены на воду в декабре 2016 года.
В качестве бонуса — патрульный катер П-845 проекта 03160 на рейде Тартуса (Сирия):
Фото Matrix с сайта forum.sevastopol.info и Юрия Грибкова с сайта forums.airbase.ru
10.04.1709:25:36
10.04.1709:32:08
10.04.1709:33:50
10.04.1709:35:42 Он уже вернулся домой.
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10.04.1710:11:30 А его и называют по-русски — «Раптор»!
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10.04.1714:12:33 Первоисточник новости вполне себе российское СМИ:
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