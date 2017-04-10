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Инновации

Компания Kaleva представила первые в России виртуальные окна

Отечественный производитель пластиковых окон Kaleva представил первые в России виртуальные окна. Новинка уже запущена в производство и доступна для приобретения.

Технология разработана в технической лаборатории Kaleva. Виртуальное окно представляет собой полную имитацию оконного проема с возможностью управления визуальным рядом.

Окно состоит из модульной рамной конструкции и панелей, имитирующих створки окна, которые устанавливаются на стену. Пользователь может управлять видом из окна при помощи смартфона.

В базовом варианте доступны 20 роликов по 10 минут с реалистичными пейзажами: альпийская деревня, европейские улицы, море, горы, лесные массивы и другие. Коллекцию роликов можно пополнять.

Виртуальные окна предназначены для помещений без оконных проемов (ванная комната, гардеробная, спортивный зал, помещения на подземных уровнях) или помещений с неприглядными видами из окон.

http://okna.ru

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  • Нет аватара zspe
    11.04.1708:12:55

    Скрестили идею фото-обоев с идеей фото-рамки    

    Однако, человеческому организму нужен солнечный свет, пусть даже из окна с видом на стоянку.

    Отредактировано: zspe~08:14 11.04.17
    #901365
  • Нет аватара admin
    11.04.1708:46:35

    Мониторы в виде оконных рам — маразм какой то. У народа лишние деньги завелись? Дурью маемся, вместо того чтобы избавляться от всех этих компов, планшетов, интернетов.

    #901372
  • Нет аватара Инженер2015
    11.04.1709:12:35

    Молодцы Kaleva, не стоят на месте    

    Пусть эту нишу займет отечественная компания, чем придет какая нибудь зарубежная компания. Ведь спрос на любую продукцию всегда найдется…

    #901377
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