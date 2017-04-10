Компания Kaleva представила первые в России виртуальные окна
Отечественный производитель пластиковых окон Kaleva представил первые в России виртуальные окна. Новинка уже запущена в производство и доступна для приобретения.
Технология разработана в технической лаборатории Kaleva. Виртуальное окно представляет собой полную имитацию оконного проема с возможностью управления визуальным рядом.
Окно состоит из модульной рамной конструкции и панелей, имитирующих створки окна, которые устанавливаются на стену. Пользователь может управлять видом из окна при помощи смартфона.
В базовом варианте доступны 20 роликов по 10 минут с реалистичными пейзажами: альпийская деревня, европейские улицы, море, горы, лесные массивы и другие. Коллекцию роликов можно пополнять.
Виртуальные окна предназначены для помещений без оконных проемов (ванная комната, гардеробная, спортивный зал, помещения на подземных уровнях) или помещений с неприглядными видами из окон.
- Ксения Петрова
- 10.04.201719:30
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