Компания Kaleva представила первые в России виртуальные окна

Отечественный производитель пластиковых окон Kaleva представил первые в России виртуальные окна. Новинка уже запущена в производство и доступна для приобретения.

Технология разработана в технической лаборатории Kaleva. Виртуальное окно представляет собой полную имитацию оконного проема с возможностью управления визуальным рядом.

Окно состоит из модульной рамной конструкции и панелей, имитирующих створки окна, которые устанавливаются на стену. Пользователь может управлять видом из окна при помощи смартфона.

В базовом варианте доступны 20 роликов по 10 минут с реалистичными пейзажами: альпийская деревня, европейские улицы, море, горы, лесные массивы и другие. Коллекцию роликов можно пополнять.

Виртуальные окна предназначены для помещений без оконных проемов (ванная комната, гардеробная, спортивный зал, помещения на подземных уровнях) или помещений с неприглядными видами из окон.