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Производство

КАМАЗ выводит на рынок новый грузовик

КАМАЗ начал сборку нового автомобиля КАМАЗ-5490 Neo. Обновленный грузовик получит ряд конструктивных изменений, которые сделают его эксплуатацию в российских условиях более удобной. Уже в этом месяце планируется собрать 135 автомобилей КАМАЗ-5490 Neo.

Как сообщалось ранее, КАМАЗ запланировал вывод на рынок модернизированной версии седельного тягача 5490 во втором квартале 2017 года. Заказ на нее уже есть, при этом в апреле планируется закладка 135 таких грузовиков, пишет газета «Вести КАМАЗа».

Первые два экземпляра модели КАМАЗ-5490 Neo лично осмотрел генеральный директор компании Сергей Когогин. Как сообщает корпоративное издание, в рамках выездного совещания по качеству он выслушал доклады о конструктивных особенностях нового грузовика.

Обновленный тягач получит ряд конструктивных изменений, которые облегчат его эксплуатацию в российских условиях. В частности машину оснастят увеличенной на 200 мм колесной базой, что позволит равномерно распределять нагрузку между осями. Также у нового грузовика усиленная передняя подвеска с необслуживаемыми сайлентблоками вместо втулок и плоская верхняя часть задних крыльев, что помогает избежать контакта с полуприцепом.

КАМАЗ-5490 Neo оборудован датчиком нагрузки на задний мост и индикацией показаний на дисплее бортового компьютера, что позволяет существенно снизить риск штрафов за превышение разрешенных нагрузок на оси.

Топливный бак обновленного тягача в базовом исполнении рассчитан на 695 литров. При этом для перевозчиков, предпочитающих заправляться перед дальними рейсами на своей базе, тягач по заказу комплектуется дополнительным топливным баком емкостью 400 литров.

Помимо этого грузовик получит ряд актуальных на сегодняшний день дополнительных опций, например, установку предпускового подогревателя двигателя или второго спального места.

http://rostec.ru/news/4520169

КАМАЗ-5490 Neo
  • 1nsane 1nsane
    10.04.1721:06:45

    интересно сколько в нем будет сделано в России

    #901301
    • Samboris Samboris
      10.04.1723:04:33

      Мне то же интересно. Вопрос в подсчетах, как считать. Десять экспердов могут дать десять абсолютно противополжные результаты.

      1. Пластик сделан в Германии (но из русской нефти и газа) — и т. д.

      2.

      3.

      #901314
    • Нет аватара Yarhann
      10.04.1723:20:29

      КАМАЗ-5490 Neo

      да тут интереснее не сколько там будет сделанного в РФ, а исправили ли они все косяки которые идут паровозом еще с древних моделей камаза .

      но судя по инфе на сайте ничего нового — передняя подвеска немного модернизированна, но тажа телега привет из прошлого — то есть надо смазывать постоянно иначе руль не повернешь .

      про проводку что по раме которая сгнивает за год-два так же ничего не написали — то есть проблема возможно осталась.

      Расход топлива так же скорее всего не исправили он заметно выше чем у движки с котрой как бы срисован этот двиг .

      НУ и наверное ничего не сделали с мочевинной системой — она впринципе у всех неработает неважно камаз то или нет — ее прост опосле поломки выключают больно дорогое устройство.

      А да забыл добавить про главный недостаток камаза который скорее всего так и остался и в обозримом будущем наврятли будет исправлен — это наличие нормальных мастеров у официалов (а не инвалидов головы и конечностей) и частенько проблем с запчастями в регионах .

      А сколько сделанно в РФ это знаете потребителя вообще не волнует и не должно волновать — продукт целиком и его сапорт больше интересует потребителя.

      #901319
  • Нет аватара VMichael
    10.04.1722:57:45

    «Первые два экземпляра модели КАМАЗ-5490 Neo лично осмотрел генеральный директор компании Сергей Когогин. Как сообщает корпоративное издание, в рамках выездного совещания по качеству он выслушал доклады о конструктивных особенностях нового грузовика."

    Лично осмотрел!

    Ничего себе.

    Целый генеральный директор предприятия ознакомился с продукцией предприятия, гендиром которого он является.

    Только мне режет слух это предложение?

    Что на Камазе гендир не знает, что за продукцию Камаз выпускает?

    Это дикость какая то.

    #901309
  • Константин Рубцов Константин Рубцов
    10.04.1722:58:36

    Какой грузовик? Седельный тягач, трак, это не грузовик. Что касается комплектующих, так завод на приличную долю принадлежит Мерседес, поэтому и немецких деталей полно.

    #901310
  • уу ав уу ав
    10.04.1723:24:19

    это Камаз или все-таки мерседес с шильдиком «камаз»? китайцы сами производят по лицензии, а у нас что обычная сборка из импортных комплетов, вы хотя бы дизель ЯМЗ установите, если свой боитесь ставить

    Отредактировано: уу ав~23:31 10.04.17
    #901320
  • Нет аватара Kobrin
    11.04.1700:44:55

    Выходит МАЗ более русский чем КАМАЗ. Тогда берём МАЗ.

    #901328
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