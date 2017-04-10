КАМАЗ выводит на рынок новый грузовик

КАМАЗ начал сборку нового автомобиля КАМАЗ-5490 Neo. Обновленный грузовик получит ряд конструктивных изменений, которые сделают его эксплуатацию в российских условиях более удобной. Уже в этом месяце планируется собрать 135 автомобилей КАМАЗ-5490 Neo.

Как сообщалось ранее, КАМАЗ запланировал вывод на рынок модернизированной версии седельного тягача 5490 во втором квартале 2017 года. Заказ на нее уже есть, при этом в апреле планируется закладка 135 таких грузовиков, пишет газета «Вести КАМАЗа».

Первые два экземпляра модели КАМАЗ-5490 Neo лично осмотрел генеральный директор компании Сергей Когогин. Как сообщает корпоративное издание, в рамках выездного совещания по качеству он выслушал доклады о конструктивных особенностях нового грузовика.

Обновленный тягач получит ряд конструктивных изменений, которые облегчат его эксплуатацию в российских условиях. В частности машину оснастят увеличенной на 200 мм колесной базой, что позволит равномерно распределять нагрузку между осями. Также у нового грузовика усиленная передняя подвеска с необслуживаемыми сайлентблоками вместо втулок и плоская верхняя часть задних крыльев, что помогает избежать контакта с полуприцепом.

КАМАЗ-5490 Neo оборудован датчиком нагрузки на задний мост и индикацией показаний на дисплее бортового компьютера, что позволяет существенно снизить риск штрафов за превышение разрешенных нагрузок на оси.

Топливный бак обновленного тягача в базовом исполнении рассчитан на 695 литров. При этом для перевозчиков, предпочитающих заправляться перед дальними рейсами на своей базе, тягач по заказу комплектуется дополнительным топливным баком емкостью 400 литров.

Помимо этого грузовик получит ряд актуальных на сегодняшний день дополнительных опций, например, установку предпускового подогревателя двигателя или второго спального места.