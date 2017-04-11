Программно-аппаратный комплекс PureMotion 2.0 — ответ компании PureLogicR&D на необходимость российского рынка в качественном программном обеспечении для станков c ЧПУ.

В отличие от обычного ПО, PureMotion 2.0 помогает производить обработку изделий с большей точностью и оперативно решать современные производственные задачи.

PureMotion 2.0 дает возможность работы с 9-тью координатными осями. Одновременно работают 6 двигателей с применением контроллеров PLCM-E3 и PLCM-E1b. Управлять шпинделем можно в двух режимах: как в дискретном — при помощи реле, так и в аналоговом, регулируя обороты при помощи ШИМ.

Важное преимущество: управлять станком возможно одновременно с нескольких компьютеров, так как PureMotion 2.0 имеет свою клиент-серверную архитектуру и позволяет запустить несколько клиентских приложений на различных ПК для управления одним исполнительным ядром (сервером). Время до окончания работы отображается в программе и определяется с учетом установленных в данный момент коэффициентов изменения скорости перемещений (FRO, RRO). Для удобства управления простой и понятный интерфейс программы выполнен на русском языке.

Программное обеспечение PureMotion 2.0 включает 3 режима обработки:

Особое внимание уделено гибкости системы и ее способности адаптироваться под необходимые задачи. Например, в PureMotion 2.0 есть возможность написания пользовательских макросов — подпрограмм, которые пользователь может написать сам на языке Lua. Макросы вызываются из управляющей программы через M-коды, причем, любая M-команда может быть заменена пользовательским макросом.

PureMotion2.0 обладает функционалом поиска заготовки (пробинга). Доступны четыре различных G-кода. Помимо G-кодов имеются специальные функции поиска заготовки.

Нажатие на кнопку СТОП обрабатывается мгновенно, выполняя при этом плавную остановку, что не приводит к потере координат.

Несомненным преимуществом программного обеспечения разработки компании PureLogicR&D также является быстрое продолжение выполнения работы с любой строки G-кода. В независимости от того, на каком этапе была прервана обработка детали, программа продолжит выполнение с той строки кода, которая будет указана.

Программа позволяет регулировать скорость перемещений во время выполнения УП (управляющей программы), причем, скорость подачи и скорость холостых перемещений регулируются независимо друг от друга.

Алгоритм Lookahead рассчитывает скорость перемещения, анализируя последующие строки УП, что позволяет существенно повысить скорость выполнения УП. Глубина просмотра выбирается автоматически, исходя из характера команд УП таким образом, чтобы обеспечить максимальную скорость.

Универсальность PureMotion 2.0 позволяет управлять и мощными станками плазменной резки. Комплекс PureMotion 2.0 полностью совместим с системами контроля высоты факела для плазменной резки металлов, поскольку оптимальное качество резки достигается только при правильно установленной и контролируемой высоте резака. Система позволяет автоматически управлять высотой плазмотрона над металлической заготовкой. На удобной панели диагностики срабатывает индикация, если какая-то функция блокирует работу регулятора высоты факела. Также существует автоматическая блокировка в случае снижения скорости резки, например, из-за прохождения острого угла или малого радиуса. ПО блокирует регулирование, чтобы не допустить опускания резака. Это важно, так как при снижении скорости резки напряжение в дуге повышается. Для предотвращения порчи сопла при прожиге выполняется подъем резака на время прожига сразу после переноса дуги на металл, что защищает сопло от брызг металла.