В Москве завершилась прокладка тоннеля метро между станциями «Солнцево» и «Говорово»
Рабочие 11 апреля завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Говорово» и «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метрополитена.
Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) Herrenknecht стартовал в середине сентября 2016 года и за семь месяцев прошел участок протяженностью 1,8 километра,
ТПМК использовали при возведении перегонного тоннеля на участке «Ломоносовский проспект — Парк Победы».
К концу 2017 года планируется завершить работы по строительству трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
12.04.1700:18:48