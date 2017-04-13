«Омский каучук» освоил выпуск четвертой марки латекса в рамках импортозамещения



ПАО "Омский каучук"

В рамках импортозамещения крупнейшее предприятие ГК «Титан» выпустило новую марку товарного синтетического карбоксилатного латекса. В середине апреля опытно-промышленная партия объемом 4 тонны отправится потребителям для тестирования.

В настоящее время товарные синтетические латексы в России не выпускаются, а поставляются из Западной Европы. С целью импортозамещения производство товарных латексов было возрождено на заводе «Омский каучук» в 2016 году. За год завод освоил выпуск трех марок: двух бутадиен-стирольных, применяющихся при производстве водоэмульсионных красок, различных мастик, в бумажной промышленности для целей мелования, и одной карбоксилатной, применяющейся в качестве связующего в лакокрасочной промышленности и в производстве товаров бытовой химии.

Новая, четвертая по счету, марка получена путем совместной полимеризации трех мономеров: бутадиена, стирола и метакриловой кислоты. Это новый продукт, ранее предприятием не выпускавшийся. Марка отличается стабильностью и повышенной адгезией (клейкостью). Данный латекс может применяться в легкой промышленности — для пропитки ковровых изделий, а также в нефтяной промышленности — для приготовления цементно-латексных растворов для цементирования (тампонажа) скважин.

Работа по подбору вспомогательных компонентов для новой марки велась химиками центральной заводской лаборатории ПАО «Омский каучук». В силу изменения сырьевой базы и в соответствии с современными требованиями была скорректирована рецептура продукта: в процессе производства используется эмульгатор омского производителя. Опытные образцы были направлены потребителям, а затем по их просьбе предприятие приступило к наработке опытно-промышленной партии латексов. В настоящее время продукт готовится к отправке.

В 2016 году омский синтетический бутадиен-стирольный латекс марки СКС 65 ГП стал дипломантом федерального конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Получены также положительные отзывы по качеству латексов от потребителей.