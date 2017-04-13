В Кургане запущена первая очередь завода по производству буровых установок

Первая очередь ООО «Завод «Буровые установки Кургана» запущена в начале этого года. Предприятие производит мобильные буровые установки большой грузоподъемности.

Инвестор проекта — ЗАО «СЛСИ-РУС» (г. Москва). Первый этап реализации инвестиционного проекта — 1 млрд рублей, будет создано около 500 рабочих мест. На проектную мощность планируется выйти к 2019 году. В перспективе на предприятии создадут от 800 до 1000 рабочих мест.

Как рассказала заместитель генерального директора ЗАО «СЛСИ-РУС» Владимир Имстичей, в начале этого года была запущена первая очередь предприятия.

— Весь персонал, который мы набираем на предприятие, — это жители Курганской области. Мы разработали ряд программ с правительством области по обучению персонала из местных учебных заведений, — сказал Владимир Имстичей. — Сегодня мы готовим высокотехнологичные тяжелые машины, необходимые для бурения горизонтальных скважин для таких компаний, как «Роснефть», «Газпромнефть», для работ на крайнем севере. Портфель заказов сформирован жесткий — на два- два с половиной года.

Специалисты Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики предложили заключить предприятию специальный инвестиционный контракт. Курганская область гарантирует меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством, — обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, снижение налога на прибыль до 13,5%, подготовка кадров для предприятия силами высших и специальных учебных заведений, оптимизация затрат на энергосбережение.