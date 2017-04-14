В Якутии вдоль Колымы построена оптоволоконная линии связи протяженностью 1250 км

Строительство оптоволоконной линии связи (ВОЛС) Якутск — Магадан, которая проходит вдоль федеральной автодороги Колыма и называется «Колымский экспресс», завершено на территории Якутии, говорится в сообщении Минкомсвязи России.

Общая протяженность оптоволоконной линии связи составляет около 2100 км, из которых 1250 км было построено на территории Якутии. Остальные 850 км ВОЛС будут проложены на территории Магаданской области.

В рамках прокладки магистральных линий связи осуществляется и подключение социально значимых объектов — таких. как поликлиники и больницы.

«Колымский экспресс»

Строительство оптоволоконной линии связи между Якутском и Магаданом ведется на основе подписанного в 2015 году соглашения между правительством Магаданской области, правительством Республики Саха (Якутия) и НПО «Импульс». Это соглашение предусматривает реконструкцию магистральной линии связи КМ-180 Якутск (Нижний Бестях) — Магадан путем замены кабельных сооружений вдоль федеральной автодороги Колыма на ВОЛС.

На территории Якутии к оптоволокну будут подключены пять муниципальных районов, на Колыме — три: Сусуманский, Ягоднинский и Тенькинский. Сейчас к «Колымскому экспрессу» подключены 14 населенных пунктов на территории пяти районов республики, в которых живут более 38 тыс. человек (около 4% населения Якутии). До конца 2018 года к ВОЛС будет подключено около 50 населенных пунктов с общей численностью населения более 44 тыс. человек (4,5% населения Якутии).

В перспективе новая линия позволит обеспечить сотовой связью всю федеральную автодорогу Колыма на территории Магаданской области. Сейчас сотовая и интернет связь там есть не везде.