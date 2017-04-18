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Армия и Флот

Российские саперы при разминировании Пальмиры применили новые робототехнические комплексы

Саперы сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ продолжают поиск и уничтожение взрывных устройств на территории исторической части Пальмиры. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ.

Наряду с уже хорошо зарекомендовавшим себя роботом «Уран-6» саперы впервые используют новые инженерные средства, позволяющие провести разведку в труднодоступных местах — в колодцах и подземных тоннелях.

Среди новейших инженерных средств, используемых российскими саперами, есть управляемый разведывательно-досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей». Это радиоуправляемая подвижная колесная база, на которой установлены видеокамеры высокого разрешения, микрофон и тепловизор, управляемая по радиоканалу с пульта видеонаблюдения.

Дистанция получения изображения и надежного управления роботом даже в сложных условиях распространения радиосигнала достигает 250 метров, при этом он легко может передвигаться и по завалам. Высота робота составляет всего 15 сантиметров, что делает его почти незаметным для посторонних глаз, а электродвигатели обеспечивают бесшумную работу.

При разминировании особо труднодоступных мест, разрушенных зданий и завалов российские саперы используют беспроводное досмотровое устройство «Сфера», представляющее собой небольшой шар, оснащенный четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, а также микрофоном и передатчиком.

https://grozny.tv/news.php?id=19798

Пальмира, Робот
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    18.04.1709:52:40

    Скарабей

    Сфера

    оба два вместе

    Транспортировочный кейс

    Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~10:12 18.04.17
    #903260
  • Нет аватара абрамыч
    18.04.1710:55:18

    Продаю патент для по зарядке аккумуляторов непосредственно в кейсе .Повышает готовность комплекса к работе.Если интересно дайте адрес.

    #903279
  • Nikituchka Nikituchka
    18.04.1713:22:27

    Не, ну чистый инопланетянин. Представляете, если бы его переместить во времени на 1000 лет назад.    

    Класс! Российская армия 21 века!    

    #903362
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