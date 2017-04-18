Российские саперы при разминировании Пальмиры применили новые робототехнические комплексы

Саперы сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ продолжают поиск и уничтожение взрывных устройств на территории исторической части Пальмиры. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ.

Наряду с уже хорошо зарекомендовавшим себя роботом «Уран-6» саперы впервые используют новые инженерные средства, позволяющие провести разведку в труднодоступных местах — в колодцах и подземных тоннелях.

Среди новейших инженерных средств, используемых российскими саперами, есть управляемый разведывательно-досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей». Это радиоуправляемая подвижная колесная база, на которой установлены видеокамеры высокого разрешения, микрофон и тепловизор, управляемая по радиоканалу с пульта видеонаблюдения.

Дистанция получения изображения и надежного управления роботом даже в сложных условиях распространения радиосигнала достигает 250 метров, при этом он легко может передвигаться и по завалам. Высота робота составляет всего 15 сантиметров, что делает его почти незаметным для посторонних глаз, а электродвигатели обеспечивают бесшумную работу.

При разминировании особо труднодоступных мест, разрушенных зданий и завалов российские саперы используют беспроводное досмотровое устройство «Сфера», представляющее собой небольшой шар, оснащенный четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, а также микрофоном и передатчиком.