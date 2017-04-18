ГК «Уралгрит» завершила успешные испытания нового гидроабразивного порошка 80 mesh

Компания «Уралгрит» завершила успешные испытания нового порошка для гидроабразивной резки 80 mesh. Новинка прошла ряд сравнительных испытаний, в том числе на базе ОАО «Благовещенский арматурный завод». Результаты тестов обнадеживают, отечественный материал не уступает по качеству и способам применения своему прямому конкуренту — гранатовому песку, импортируемому в Россию из Индии и Австралии.

- Преимущество нашего материала в том, что он производится на основе купершлака, коэфициент динамической прочности которого превосходит никельшлак. Проще говоря, он менее хрупкий. Соответственно, наша разработка меньше крошится, а значит и качество реза получается более высоким. Более того, в условиях промышленного применения частицы порошка 80 mesh обладают достаточной прочностью, чтобы успешно конкурировать с гранатовым песком, который импортируется из Индии и Австралии, — отметила генеральный директор ООО «Уралгрит» Надежда Перевалова.

Еще одним преимуществом новой продукции российского производителя является возможность производства большего количества фракций порошка. Для сравнения — крупность гранатового песка фиксированная — от 0,1 до 0,6. Более узкие варианты — например, от 0,1 до 0,3 мм — индийскими и австралийскими производителями не предусмотрены. «Уралгрит» же может предоставить абразивный материал с фракцией любой крупности, в зависимости от пожеланий заказчика, например — от 0,1 до 0,3 мм, или от 0,2 до 0,5 мм, и т. д.

По мнению экспертов, такой подход более предпочтителен для отечественной промышленности, поскольку позволяет заказывать абразивный порошок именно той фракционной крупности, которая является наиболее оптимальной для резки каждого конкретного материала.

— Использование абразивного порошка оптимальной крупности дает возможность нашим потребителям производить собственную конечную продукцию более высокого качества, которая практически не требует дополнительной обработки. Скажем, ту же сталь толщиной до 40 мм наш порошок режет не хуже гранатового аналога, а полимеры — и вовсе лучше и чище. Все это дает нашим партнерам возможность снизить временные, финансовые и трудовые затраты на выпуск продукта. В условиях современного бизнеса это крайне важно, — подчеркнула Надежда Перевалова.

Отметим, новинка компании «Уралгрит» может быть использована не только для резки, но также для проведения очистки различных материалов. По словам специалистов гранатовый песок и электрокорунд тоже подходит для этих целей, но конечная стоимость работ с их использованием в таком качестве более высока. Кроме того, ограничения на применение этого материала накладывает фиксированная крупность его фракции — она приводит к строго определенному и неизменяемому без постобработки профилю шероховатости поверхности.

— Наш порошок, благодаря большему количеству типоразмеров частиц может быть использован для проведения более тщательной и качественной очистки поверхностей. Это особенно актуально для машиностроения и нефтегазовой промышленности, — сказала генеральный директор ООО «Уралгрит».

Еще одним преимуществом новинки от отечественного производителя является то, что при её использовании для очистки нержавеющей стали на поверхности не остается частиц самого абразива, содержащего оксиды металлов, а значит — не образуется и оксидный налет на очищенной поверхности. Это означает, что не создается предпосылок к появлению коррозии на металле.

— В 2016 году мы провели специальные испытания на заводе в городе Буланаш в Свердловской области. Это предприятие производило кессоны из нержавеющей стали для нефтегазовой промышленности. Нашим порошком проводилась очистка изделий из нержавеющей стали, обработанные материалы были переданы на изучение в лабораторию предприятия. Исследования показали, что наша продукция не оставляет оксидный налет, а значит не создается предпосылок к образованию ржавчины. В условиях применения продукции нефтегазового машиностроения в агрессивных средах это очень серьезное преимущество, — отметила Надежда Перевалова.

По мнению главы компании «Уралгрит» новинка востребована российской промышленностью. Об этом свидетельствует рост заказов на производство гидроабразивных материалов в условиях сокращения поставок гранатового песка из Индии, а также увеличения издержек, связанных с логистикой при доставке сырья из Австралии. Эксперты полагают, что при сохранении текущей мировой экономической ситуации компания «Уралгрит» имеет все шансы завоевать значительную долю на российском рынке гидроабразивных порошков — сочетание качества и стоимости продукции это позволяют.

Пресс-служба Группы компаний «Уралгрит»