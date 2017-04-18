АСКОН выпустил КОМПАС-3D v17 с новым интерфейсом

АСКОН объявляет о выходе КОМПАС-3D v17 — версии, которая позволит повысить скорость работы инженера на 20%. Кардинально измененные интерфейс и логика работы в системе, новые и словно заново родившиеся команды, бесшовно интегрированные в интерфейс КОМПАС-3D приложения, еще более свободный импорт и экспорт моделей… В общем, проектируйте и получайте удовольствие!

В новой версии максимум пространства отведено моделированию и минимум — самому интерфейсу. Теперь инструменты КОМПАС-3D будут под рукой там, где это удобно. Команда КОМПАС сделала все, чтобы инженер, работая над своей задачей, не отвлекался от идеи на кнопки и переключатели, а был сконцентрирован на объекте, над которым трудится — будь то большая сборка, отдельная деталь, чертеж, спецификация или просто текстовый документ. Внимание пользователя в КОМПАС-3D v17 приковано именно к тому, что он создает, а не к кнопкам, которые для этого необходимы.

Интерфейс v17 учитывает условия многочасовой работы инженеров — запас контрастности позволяет работать при разном освещении, не напрягая зрение; а также специфику современных широкоформатных мониторов и даже смысловую нагрузку цветов — теперь пользователи могут выбирать 16 комбинаций цветовых схем в темной и светлой вариациях.

КОМПАС-3D v17 — это конкурентоспособная по функционалу и эргономике система проектирования мирового уровня. Например, в новой версии реализована актуальная для многих инженеров поддержка многомониторной работы — одновременно можно работать со сборкой и спецификацией, деталью и чертежом. Еще v17 умеет «подхватывать» лицензию на лету при потере связи с сервером лицензии или случайном изъятии физического ключа. Существенно увеличилась производительность системы при работе с насыщенными чертежами: перестраивается только видимая область чертежа, все остальное остается за кадром. Появилась удобная возможность свободного перемещения компонентов в сборке, не зафиксированных сопряжениями, без вызова каких-либо команд — как говорится, бери и тащи!

Само собой, не остались без новинок и приложения. Валы и механические передачи 3D позволяют создавать реалистичную резьбу, а в Оборудование:Металлоконструкции максимально автоматизирован процесс подготовки документации на спроектированную конструкцию. Кроме того, прямо внутри среды КОМПАС-3D появились и новые приложения! КОМПАС-Эксперт предназначен для автоматической проверки документов по заданным типам тестов на соответствие стандартам оформления, ограничительным перечням предприятия и правилам работы в КОМПАС-3D — реализовано уже более 80 проверок и их число растет. Еще одна новинка — приложение для проведения расчетов и построения чертежей и моделей часовых передач «Валы и механические передачи 3D. Часовые механизмы».

Новый интерфейс и мощь функционала версии уже получили признание пользователей. 1500 человек смогли оценить преимущества КОМПАС-3D v17 в ходе бета-тестирования . Кроме того, более 600 предприятий поверили в новую версию еще на стадии ее разработки и оформили предзаказ v17 в рамках опережающего обновления.



Вот с чего начнется погружение в новую версию.

Ссылка, для желающих попробовать:

http://kompas.ru/kompas-3d/download/