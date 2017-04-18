Вошли в строй новые комбикормовые заводы в Белгородской и Тюменской областях

Агропромышленный холдинг «Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, запустил в Белгородской области производство специализированных кормов для молодняка молочных пород КРС мощностью более 22 тыс. тонн в год.

Комбикормовый завод предназначен для снабжения крупного комплекса Мираторга по выращиванию и откорму молодняка КРС для производства «розовой телятины», запущенного в начале этого года.

К концу февраля с комбикормового завода в Ивне на площадку комплекса уже поставили первые 8,2 тонны стартерного корма, который составляет рацион телят возрастом с 1,5 до 3,5 месяцев.

«Собственное кормопроизводство — один из принципиально важных этапов вертикально-интегрированного производства мяса компании „Мираторг“. Ветеринары и нутриционисты компании определяют, какой рацион наиболее благоприятен для животных, а высокотехнологичные комбикормовые предприятия производят специализированный корм из собственного сырья точно в соответствии с этими потребностями. Такая система обеспечивают здоровый рост животного на протяжении всего откорма, благодаря чему наши потребители получают только высококачественный продукт. После выхода ферм в Курской области на полную мощность объемы поставок корма составят 22,5 тысячи тонн в год», — комментирует пресс-служба АПХ «Мираторг».

В Тюменской области запустили новый комбикормовый завод

Комбикормовый завод в Упоровском районе выпустил пробную партию продукции, сообщает Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Пробные партии комбикормов произведены на предприятии по выпуску комбикормов для животных и птиц в Упоровском районе. Инвестиционный проект реализует ООО «Родина». Общий объем вложений составил 24 млн руб.

На эти средства, в том числе, закуплено и установлено оборудование по производству сыпучих комбикормов, ведется реконструкция производственного помещения, ее планируют завершить к концу 2017 года. Инвестор также собирается закупить оборудование для производства гранулированных кормов для животных.

Производственные мощности кормозаготовительного комплекса составляют до 4,5 тонны в час сыпучих кормов и 2 тонны в час гранулированных кормов.