На «Мордовцементе» проходит испытания локомобиль «Урал»

С целью увеличения манёвренности и мобильности железнодорожных составов, занятых на погрузке цемента, в настоящее время на «Мордовцементе» проходит испытания локомобиль RoltLocomotive. Это — специальный автомобиль (с приспособлениями для передвижения по рельсам), предназначенный для перевозки грузов и технологического оборудования по автомобильным и железным дорогам колеи 1520 мм, а также использования в качестве тягового транспортного средства при маневровых работах на железных дорогах предприятий.

Локомобиль обладает возможностью перемещаться как по железной, так и по автомобильной дороге, что позволяет оперативно производить маневры сгруппированных вагонов с весом до 1000 тонн, переезжать и перевозить необходимый инструмент, оборудование и путевые бригады к месту ремонта, что очень удобно для цементного производства. Кроме того, использование Rolt Locomotive позволит в несколько раз снизить расход дизельного топлива, а установка на него навесного оборудования делает возможным оперативно и качественно проводить ремонтные работы железнодорожного полотна собственными силами.

По итогам проведения испытаний специалисты железнодорожного цеха ПАО «Мордовцемент» дадут оценку работы новой техники для решения задач предприятия, проанализируют надежность её работы, после чего будет принято решение о целесообразности приобретении Rolt Locomotive.

Стоит отметить, что на предприятии уделяется большое внимание состоянию железнодорожной техники, ведутся масштабные работы по замене железнодорожного полотна и неисправных стрелочных переводов. В общей сложности выполнена замена порядка 50 стрелочных переводов и железнодорожных путей протяженностью около 20 000 м.