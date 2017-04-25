Казанском авиазаводе им. С.П.Горбунова восстановлена электронно-лучевая сварка титана
На Казанском авиазаводе им. С.П.Горбунова в рекордно короткие сроки восстановлена электронно-лучевая сварка титана. Технология восстановлена на новой, современной технической основе.
Технология использовалась в СССР и будет использоваться далее (в том числе) для строительства «Белых Лебедей» (Ту-160). В 90-х технология была практически «утеряна».
- Великоросс
- 25.04.201702:05
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25.04.1702:12:14
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