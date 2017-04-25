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Модернизация

Казанском авиазаводе им. С.П.Горбунова восстановлена электронно-лучевая сварка титана

На Казанском авиазаводе им. С.П.Горбунова в рекордно короткие сроки восстановлена электронно-лучевая сварка титана. Технология восстановлена на новой, современной технической основе.

Технология использовалась в СССР и будет использоваться далее (в том числе) для строительства «Белых Лебедей» (Ту-160). В 90-х технология была практически «утеряна».

https://twitter.com/Rogozin/status/856558636231000064

Казанский авиазавод им.С.П.Горбунова
  • Великоросс Великоросс
    25.04.1702:12:14

    Д.О. Рогозин:

    Спасибо таким спецам как В.В.Константинов, которые помогли нам восстановить на новой технической основе уникальные технологии сварки титана!

     http://twitter.com/Rogozi...status/856561887676420096 

    Отредактировано: Великоросс~02:15 25.04.17
    #905596
  • Сергей Пышненко
    25.04.1706:50:45

    Вот это великое дело, не оскудела наша земля талантами. Теперь за работу!

    #905599
  • SergeySeverny SergeySeverny
    25.04.1707:40:40

    это замечательно! большое дело сделано! очень сложная технология, уникальная!!!

    #905601
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