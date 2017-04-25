Казанском авиазаводе им. С.П.Горбунова восстановлена электронно-лучевая сварка титана

На Казанском авиазаводе им. С.П.Горбунова в рекордно короткие сроки восстановлена электронно-лучевая сварка титана. Технология восстановлена на новой, современной технической основе.

Технология использовалась в СССР и будет использоваться далее (в том числе) для строительства «Белых Лебедей» (Ту-160). В 90-х технология была практически «утеряна».