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Производство

«Росэлектроника» начала поставки на гражданский рынок коммуникационных адаптеров

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) начал поставки на гражданский рынок коммуникационных адаптеров, способных объединять тысячи компьютеров в высокоскоростные сети для решения суперкомпьютерных задач в области аналитики, прогнозирования и проектирования.

Коммуникационная сеть с кодовым названием «Ангара» позволяет взаимодействовать вычислительным машинам, находящимся как в одном здании, так и на расстоянии в несколько тысяч километров друг от друга. При этом возможности «Ангары» практически безграничны — адаптеры позволяют концентрировать в единой сети мощности до 32 тысяч компьютеров (узлов), в том числе разных производителей и с разной архитектурой центральных процессоров.

Одним из первых гражданских заказчиков новой разработки стал Объединенный институт высоких температур (ОИВТ) РАН — ведущий научный центр России в области современной энергетики и теплофизики. Созданный для института 32-узловой вычислительный кластер с сетью «Ангара» направлен на решение задач в области молекулярной динамики.

«Разработка решает проблему дефицита вычислительных мощностей в отечественной промышленности и науке, — комментирует заместитель генерального директора объединенного холдинга „Росэлектроника“ Арсений Брыкин. — Создаваемые сети способны решать множество задач — от прогноза метеорологической обстановки до моделирования запуска космических аппаратов. Что важно, это делается без огромных вложений в строительство новых суперкомпьютерных объектов, на базе уже существующих мощностей».

Основой сети является сетевой адаптер (плата) на базе сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) ЕС8430. По функциональности, производительности и надёжности «Ангара» сопоставима с современными разработками мировых лидеров в этой области — Cray, IBM, Mellanox. В составе «Росэлектроники» разработку и производство «Ангары» ведет московский «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (НИЦЭВТ).

http://www.ruselectronics.ru/news/?id=2864

Росэлектроника
  • ksey
    25.04.1712:33:10

    Интересно, это уже вторая версия адаптера?

    #905682
  • Нет аватара Maggey
    25.04.1712:38:29

    База изделий для информационной безопасности набирает обороты    

    #905684
  • krotozer krotozer
    25.04.1713:32:25

    Это — порты 1000BASE-T какой-то хитрой формы или SFP Combo порты? Или вообще оптопары? Просто понять, какая пропускная способность у портов.

    #905704
    • Настя Вилкова Настя Вилкова
      25.04.1713:58:49

      Вот тут годный мини-обзорчик данного интерконнекта: servernews.ru/931123. В частности, там это порты показаны крупным планом, это HDLSP, 6 штучек (двумя слоями).

      Отредактировано: Настя Вилкова~13:58 25.04.17
      #905710
    • Сергей Турчин Сергей Турчин
      25.04.1714:00:13

      Наберите в Гугле Ангара сетевой адаптер. Говорят 75 Гбитс. Видимо что-то Infinibandоподобное.

      #905711
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