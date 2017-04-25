Новые «Кировцы» поставлены хозяйствам России и Казахстана

29 марта на базе ТОО «Урал ЛТД» — официального дилера Петербургского тракторного завода — состоялась торжественная передача 6-ти тракторов КИРОВЕЦ К-744Р одному из крупнейших хозяйств Костанайской области Республики Казахстан — ТОО «Алтынсарино».

— Казахстан является для нас важнейшим экспортным рынком, мы постоянно ощущаем огромную, братскую поддержку руководства страны, первых лиц области и, что самое главное, сельхозтоваропроизводителей — отметил заместитель директора по продажам завода Борис Филин. Сегодня на всей территории республики мы гарантируем первоклассную техническую поддержку, все желающие могут пройти курсы обучения или повышения квалификации механизаторов.

В ответном слове директор ТОО «Алтынсарино» Борис Князев отметил: «КИРОВЕЦ — это универсальный трактор, который закрывает все наши потребности во время посевной, обработки посевов и уборки. Практически весь сезон мы используем эти машины на транспортных работах, а зимой при очистке дорог. Сегодня у нас в хозяйстве 87 КИРОВЦЕВ, ежегодно мы стараемся проводить замену от 8 до 10% тракторного парка.

К началу весенне-полевых работ АО «Росагролизинг» совместно с Петербургским тракторным заводом запустил льготную акцию: 100 тракторов «Кировец» по цене 2016 года со скидкой 10% могут приобрести аграрии страны через механизм федерального лизинга.

Первый трактор, приобретенный по акции, отправился в КФХ «Харитонова» в село Успенка Касторенского района Курской области.

Торжественно вручить ключи от техники сельхозтоваропроизводителю приехали специалисты Петербургского тракторного завода, АО «Росагролизинг» и компании — поставщика сельскохозяйственной техники «Бизнес — Гарант».

428 сильный «Кировец» серии К-744Р4 комплектации Премиум, который взял в лизинг Геннадий Харитонов — самый мощный в линейке тракторов этой серии и славится высокой производительностью, отличной проходимостью и простотой конструкции. Увидеть трактор в деле присутствующие смогли в селе Успенка, на поле КФХ «Харитонова».

10 тракторов «Кировец» по льготной цене приобрели аграрии Пензенской области. Крупную закупку техники по акции «Кировец бери — деньги сбереги» сделал давний партнер Росагролизинга — АО «Областной агропромышленный холдинг».

Закупка тракторов Кировец давно планировалась холдингом. Учитывались пожелания пензенских аграриев, повлияло и личное отношение руководства к Петербургскому тракторному заводу: «Мы были на заводе, все рассмотрели, изучили механизмы финансирования и пришли к выводу, что нужно покупать эту технику», — говорит генеральный директор холдинга Сергей Самойлов.

Когда был сделан выбор техники, холдинг обратился в Росагролизинг, с которым сотрудничает с 2011 года: «Наше предприятие всегда старается делать крупные покупки через механизм федерального лизинга. Нравятся условия: ни одна лизинговая компания не предлагает такой низкий процент удорожания на технику, привлекает и длительность сроков выплаты. Приятно, что наши планы на покупку «Кировцев» совпали с акцией, и мы закупили технику на максимально выгодных условиях, поэтому мы взяли сразу 10 тракторов. Хотелось бы больше таких акций».