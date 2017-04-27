ПО «Авто-Радиатор» запустил шестую производственную линию
ООО «ПО «Авто-Радиатор» (г. Санкт-Петербург) запустил 6-ю производственную линию с расчетной мощностью 270 тысяч единиц продукции в год.
Новая линия позволяет выпускать автомобильные радиаторы для самых популярных в России моделей автомобилей.
Современное оборудование совмещает в одном производственном процессе несколько технологических операций, сокращая сроки выполнения заказов и увеличивая качество выпускаемых изделий.
Работы по внедрению проводились без остановки плановой работы предприятия.
С момента запуска в 2011 году прошло 6 лет и ПОАР высокими темпами наращивает производственные мощности и научно-техническую базу.
В настоящий момент ПО «Авто-Радиатор» подходит к отметке в 2 млн. выпущенных радиаторов.