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Производство

ПО «Авто-Радиатор» запустил шестую производственную линию

ООО «ПО «Авто-Радиатор» (г. Санкт-Петербург) запустил 6-ю производственную линию с расчетной мощностью 270 тысяч единиц продукции в год.

Новая линия позволяет выпускать автомобильные радиаторы для самых популярных в России моделей автомобилей.

Современное оборудование совмещает в одном производственном процессе несколько технологических операций, сокращая сроки выполнения заказов и увеличивая качество выпускаемых изделий.

Работы по внедрению проводились без остановки плановой работы предприятия.

С момента запуска в 2011 году прошло 6 лет и ПОАР высокими темпами наращивает производственные мощности и научно-техническую базу.

В настоящий момент ПО «Авто-Радиатор» подходит к отметке в 2 млн. выпущенных радиаторов.

http://dvizhok.su/business/poar-zapustil-novuyu-proizvodstvennuyu-liniyu?utm_medium=more&utm_source=rnews

ПО Авто-Радиатор
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