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Своими глазами

Поезд «Москва» на Таганско-Краснопресненской линии. Личные впечатления

  • Поезд "Москва" на станции "Пушкинская"
  • Поезд "Москва" на станции "Пушкинская"

Сегодня мне повезло, и по дороге на работу я проехался на новеньком поезде «Москва». Если одним словом — отлично! Ниже под катом мои впечатления от поездки.

Первое, что сразу заметно — в вагоне непривычно тихо. Конечно, стыки стыки немного слышны, их никуда не уберешь, но уровень шума заметно ниже, чем в «Оке» или в «Русичах», не говоря уже о поездах старых серий.

Второе — хорошая вентиляция. Здесь даже комментировать нечего, все, кто ездит в Московском метро, знают, каково там в час пик.

Третье — нормальная грамотная индикация следующей станции КРУПНОЙ бегущей строкой на двух языках, с указанием стороны выхода — см. фото. На съехавшие буквы внимания не обращайте — это технические особенности отображения информации в бегущей строке, глазу это не заметно.

  • Бегущая строка объявления станций
  • Бегущая строка объявления станций

Традиционная линейка с подсвеченными названиями станций и мигающей следующей станцией тоже осталась.

Из остального:

— Двухцветная светодиодная подсветка кромок дверей, начинает мигать красным перед их закрытием.

— Поручни покрыты либо тонким слоем ПВХ, либо какой-то полимерной краской. Они не скользят и не оставляют ощущения холодного металла.

— Вертикальный поручень в середине, по поводу которого на форуме были жаркие дискуссии, ничем не мешает.

— Освещение сделано в современном стиле, непрерывной полосой в один уровень с потолком.

Общий вид внутри вагона на фото ниже. К сожалению, мне не удалось оценить сквозной проход через весь поезд — слишком много было народа.

Качество изготовления вагонов вполне приличное, это, конечно, не уровень «Сапсана» или «Ласточки», но здесь и требования совсем другие. Во всяком случае, откровенных «косяков» я не заметил.

  • В вагоне
  • В вагоне


Метро, поезд "Москва"
  • Нет аватара KJA
    28.04.1710:13:59

    Дизайн правда отвратительный, особенно ливрея

    #906696
    • Нет аватара kuffa
      28.04.1710:45:02

      Черный цвет-слишком траурно, — говорил Остап. Зеленый тоже не подходит: это цвет рухнувшей надежды. Лиловый-нет. Пусть в лиловой машине разъезжает начальник угрозыска. Розовый — пошло, голубой — банально, красный слишком верноподданно. Придется выкрасить «Антилопу» в желтый цвет. Будет ярковато, но красиво.

      — А вы кто будете? Художники? — спросил продавец, подбородок которого был слегка запорошен киноварью.

      — Художники, — ответил Бендер, — баталисты и маринисты. — Тогда вам не сюда нужно, — сказал продавец, снимая с прилавка пакеты и банки.

      — Как не сюда! — воскликнул Остап. — А куда же?

      — Напротив. Приказчик подвел друзей к двери и показал рукой на вывеску через дорогу. Там была изображена коричневая лошадиная голова и черными буквами по голубому фону выведено: «Овес и сено».

      #906710
  • Нет аватара stasik
    28.04.1711:34:34

    Третье — нормальная грамотная индикация следующей станции КРУПНОЙ бегущей строкой на двух языках, с указанием стороны выхода — см. фото.

    Вот кстати, хотел спросить. Получается, сейчас это табло изготавливается индивидуально, под каждую линию. Правильно ли это? Ведь от этого хуже унификация, если какое табло сломалось — его не заменить таким же с другого поезда, ведь он ходит по другой линии и табло там другое. Плюс, как быть, если необходимо передать поезд с одной линии на другую? Все табло перекручивать? Это же ужасно не рационально.

    Гораздл лучше было, когда элетронные табло были универсальные, и можно было просто наклеить соответсвующую линии наклейку.

    #906732
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      28.04.1712:11:58

      Какая религия запрещает делать единую систему управления всеми табло поезда и с нее раздавать чего и на каком табло выводится? При необходимости передачи поезда на другую линию, перепрограммировать — как 2 байта передать    

      #906740
    • Нет аватара Zzepp
      28.04.1713:26:34

      Да можно и обычный LCD экран приспособить. На Западе в трамваях так и делают.

      #906765
      • krotozer krotozer
        28.04.1713:58:23

        Вот в том-то и дело, что «на Западе». Советский опыт забыт наглухо…

        Сверху — крышка с дырками над каждым посадочным местом. Внутри — направляющая с контактами, на которые фиксируется патрон со светодиодом. И выпускать эти компоненты тоннами с полной унификацией. На месте уже натыкать «лампочки» куда надо, да задать программу переключений через софтину, поставляемую производителем специально для метрополитена. Наверняка так оно и есть.

        Куда там… Мы же любим восхвалять Запад и принижать отечественных инженеров.

        Этот LCD стоит дороже полоски светодиодов. Я уж не говорю, насколько отличается по сложности своего устройства вывод на экран и вывод на светодиодную ленту. Возможность отремонтировать табло за пол часа при помощи паяльника и какой-то там матери — главное преимущество отечественных решений. А контактные шлейфы матрицы LCD на клею — вообще не ремонтопригодные.

        Тут ещё стоит учитывать постоянную тряску. А электроника, как известно, наука о контактах: Об их наличии там, где не должно быть и отсутствии там, где нужны. Чем кондовее контактные группы, тем лучше устройство подходит для транспорта.

        Отредактировано: krotozer~14:40 28.04.17
        #906773
        • Андрей Тихоновский Андрей Тихоновский
          28.04.1716:25:11

          А ещё можно сэкономить, если вместо туалетной бумаги использовать рекламную макулатуру из почтового ящика или газеты, жаль (на самом деле нет), что этот опыт нами забыт. Ну честно, смешно же. Цена этой несчастной lcd панели в сумме затрат на покупку этого поезда и его обслуживание не то, что незаметна, она математически ничтожна. Причём вероятность того, что она будет сколько нибудь заметно часто ломаться без применения к ней физического насилия, стремится к нулю, там практически нечему ломаться, это элементарное по современным меркам устройство. Зато это нормальная информативная цветная панель,с вариантами вывода чего угодно, а не современный вариант вынужденного отсутствием необходимой элементной базы колхоза времён 80х годов с дырками и лампочками в них, имитирующими пиксели. Не надо экономить на таких мелочах.

          Отредактировано: Андрей Тихоновский~16:27 28.04.17
          #906805
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