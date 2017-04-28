Поезд «Москва» на Таганско-Краснопресненской линии. Личные впечатления
Сегодня мне повезло, и по дороге на работу я проехался на новеньком поезде «Москва». Если одним словом — отлично! Ниже под катом мои впечатления от поездки.
Первое, что сразу заметно — в вагоне непривычно тихо. Конечно, стыки стыки немного слышны, их никуда не уберешь, но уровень шума заметно ниже, чем в «Оке» или в «Русичах», не говоря уже о поездах старых серий.
Второе — хорошая вентиляция. Здесь даже комментировать нечего, все, кто ездит в Московском метро, знают, каково там в час пик.
Третье — нормальная грамотная индикация следующей станции КРУПНОЙ бегущей строкой на двух языках, с указанием стороны выхода — см. фото. На съехавшие буквы внимания не обращайте — это технические особенности отображения информации в бегущей строке, глазу это не заметно.
Традиционная линейка с подсвеченными названиями станций и мигающей следующей станцией тоже осталась.
Из остального:
— Двухцветная светодиодная подсветка кромок дверей, начинает мигать красным перед их закрытием.
— Поручни покрыты либо тонким слоем ПВХ, либо какой-то полимерной краской. Они не скользят и не оставляют ощущения холодного металла.
— Вертикальный поручень в середине, по поводу которого на форуме были жаркие дискуссии, ничем не мешает.
— Освещение сделано в современном стиле, непрерывной полосой в один уровень с потолком.
Общий вид внутри вагона на фото ниже. К сожалению, мне не удалось оценить сквозной проход через весь поезд — слишком много было народа.
Качество изготовления вагонов вполне приличное, это, конечно, не уровень «Сапсана» или «Ласточки», но здесь и требования совсем другие. Во всяком случае, откровенных «косяков» я не заметил.
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